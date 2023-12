El delegado de Urbanismo de Madrid carga contra Óscar Puente y pide escuchar a los maquinistas: "Ese tramo no es seguro"

Madrid exigía al ministro de Transportes, Óscar Puente, una reunión "urgente" tras producirse el tercer descarrilamiento de un tren de Cercanías en 15 días. Esto ha desencadenado un nuevo enfrentamiento entre el PP y El PSOE y una guerra de 'tuits' con bloqueos incluidos.

El Gobierno acusa a Madrid de no invertir en el servicio de cercanías. Y la Comunidad y el Ayuntamiento señalan al Ministerio de Transportes de la mala gestión.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha sido una de las personas que el ministro de Transportes ha bloqueado en la red social 'X'. "Es una situación sorprendente que el delegado a nivel nacional de la movilidad bloquee al responsable de la movilidad de la capital de España. No tiene precedentes; pero no solo a mi, sino también al alcalde. Hay que decirle al ministro que se ocupe más de la red de Cercanías que de la red social".

"Tenemos un problema. Se han producido tres descarrilamientos en los últimos quince días, se han producido más de 700 incidencias en Madrid en lo que va de año", apuntaba Carabante. "Los usuarios han pasado de no tener seguridad de si van a llegar al trabajo a no tener seguridad en los propios trenes; los propios maquinistas de Cercanías decidieron cortar la circulación en ese punto porque no eran capaces de garantizar su seguridad ni la de los viajeros", añadía.

"Exigimos que con carácter inmediato se pongan medidas sobre la mesa. Esas medidas están contempladas en un plan de Cercanías que se aprobó en 2018", expone el delegado de Movilidad de Madrid.

¿Quién tiene las competencias de Cercanías? "Ni la Comunidad ni el Ayuntamiento tienen competencias en materia de Cercanías. La Comunidad tiene competencias en el metro, el Ayuntamiento en autobuses urbanos y el Gobierno en los Cercanías. Es quién tiene que solucionar este problema que ha llegado a un punto insostenible", asegura en una entrevista para el informativo de Antena 3 Noticias.

¿Se puede subir con seguridad a los trenes?

El delegado de Movilidad de Madrid asegura que se fía de los técnicos que trabajan. "Lo que dicen -los técnicos- es que se puede circular con esas restricciones". Por ejemplo, se ha reducido la velocidad en ese tramo a 30 kilómetros por hora.

"Hay un trenes que no son capaces de garantizar la circulación y por eso no lo permiten -como los trenes de dos pisos de cercanías- pero también hay que poner sobre la mesa las declaraciones de los conductores, que han dicho que no son capaces de garantizar la seguridad ni la de los viajeros". "Los conductores están diciendo que ese tramo no es seguro", apostillaba.

Enfrentados en las redes sociales

El consejero se queja de que la situación en la red ferroviaria va "empeorando diariamente" y de momento no ha recibido "ningún tipo de respuesta" por parte del ministro.

"¿A qué espera el Gobierno para hacer algo? Exigimos reunión urgente con el ministro y que se pongan medidas para garantizar la seguridad de los madrileños", pedía el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.

El Ayuntamiento de Madrid también reclamaba "medidas" a Óscar Puente para evitar que se "tenga que lamentar algo grave". "Se está produciendo cada vez con más frecuencia, cada vez se separa menos tiempo un incidente de otro. Hasta ahora, afortunadamente, no ha pasado nada verdaderamente grave, más que las grandes incomodidades de los ciudadanos, que ya es bastante", expresaba la delegada de Cultura, Turismo y Deportes, Marta Rivera de la Cruz.

Por otra parte, el ministro Óscar Puente cargaba contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que esta le acusara de "despreocupación por el Cercanías".

"Tranquila Presidenta. Céntrate en construir líneas de metro sin derribar las casas de nadie, que de los problemas que tenga la red de cercanías de Madrid ya se ocupa el Gobierno de España", ha contestado Puente este domingo en su perfil de 'X'.

El ministro bloquea a Almeida, Carabante, al PP de Madrid...

Óscar Puente ha bloqueado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y varios miembros del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, y la cuenta del partido en la Comunidad de Madrid.