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Los medios marroquíes reaccionan a los informes desclasificados de la crisis de Ceuta

La prensa próxima al poder en Marruecos interpreta la publicación de los papeles reservados como un respaldo a Rabat y pone el foco en las advertencias previas y en la coordinación entre ambos países.

Banderas de Marruecos en el desierto

Banderas de Marruecos en el desierto Europa Press

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Yolanda Durán
Publicado:

La desclasificación de 40 documentos españoles sobre la crisis de Ceuta ha provocado una rápida reacción en varios medios marroquíes. Los periódicos, todos próximos al poder, destacan los elementos que consideran favorables a la versión de Rabat. Y también cuestionan la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

El medio Le360 resume su posición con un titular crítico: "Caso Ceuta: cuando los documentos que debían arrojar luz aumentan la confusión". Además, sostiene que los papeles han abierto dos interpretaciones enfrentadas en España. Una señala posibles responsabilidades de Marruecos y la otra pone el foco en las decisiones del Ejecutivo español. El diario también recoge las explicaciones ofrecidas por Moncloa. Según esta versión, el CNI detectó convocatorias difundidas en redes sociales, pero no comunicó que fuera a producirse una entrada masiva.

Medias24 presenta los documentos como un elemento que debilita las acusaciones contra Marruecos. Y señala que los informes españoles recogen actuaciones de contención por parte de Marruecos. A su juicio, estos datos dificultan mantener que existiera una orden directa desde Rabat. Yabiladi, por su parte, centra su información en la cooperación entre los servicios de ambos países. Según el medio, los documentos muestran que España alertó a Marruecos, a Ceuta y a la Guardia Civil sobre los llamamientos para cruzar la frontera. Una advertencia que se habría producido antes de la llegada de más de 70.000 personas.

Tensión entre España y Marruecos

La prensa marroquí considera que todos estos datos contradicen la versión de la Delegación del Gobierno en Ceuta, que había negado recibir una alerta previa. Sin embargo, en España, el Gobierno sigue manteniendo su postura, asegura estar informando de todo lo que ocurrió y sostiene que las informaciones disponibles no permitían anticipar la dimensión real de lo ocurrido.

La lectura dominante busca reforzar la posición marroquí y cuestionar cualquier interpretación española que atribuya responsabilidad exclusiva a Rabat. Esta publicación de los documentos no ha cerrado el debate. Más bien, todo lo contrario. Ha abierto una nueva disputa política y mediática sobre qué se sabía, cuándo se sabía y cómo actuaron los distintos servicios.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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