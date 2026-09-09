Madrid aventaja en dos cursos a País Vasco y Comunidad Valenciana en ciencias y en lectura

Mismo país, mismo sistema educativo, pero resultados muy diferentes. Un alumno de Madrid llega a situarse hasta dos cursos por delante en ciencias y lectura respecto a estudiantes de País Vasco o Comunidad Valenciana.

Son diferencias que, según los expertos, no son nuevas. Los informes PISA llevan años reflejando una importante brecha entre comunidades autónomas.

Y en esta última evaluación destacan especialmente los retrocesos de País Vasco y Comunidad Valenciana, dos territorios con un nivel económico elevado.

La tecnología, uno de los factores

¿Qué explica estas diferencias? Los expertos apuntan a varios factores. Uno de ellos es el impacto de la tecnología en las aulas y en los hábitos de estudio. El catedrático de Economía de la Universidad Carlos III Antonio Cabrales señala que existe una relación que merece ser estudiada entre el uso de la tecnología y estos resultados. También hay otros elementos que pueden marcar diferencias entre territorios, como el modelo educativo bilingüe.

El bilingüismo y el idioma

En el País Vasco, los expertos reclaman revisar el actual sistema bilingüe para analizar cómo está afectando al aprendizaje. Además, la lengua puede convertirse en una dificultad añadida para algunos alumnos cuando estudian en un idioma que no es su lengua materna.

El peso de la inmigración

Otro de los factores que aparece en el análisis es la diferente proporción de alumnos de origen inmigrante en cada comunidad. Los expertos recuerdan que estos estudiantes pueden enfrentarse a mayores dificultades cuando la lengua de enseñanza no coincide con su idioma materno, aunque advierten de que este factor, por sí solo, no explica las diferencias de resultados

Huelgas y cambios educativos

También influyen las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa. Los conflictos entre docentes y administraciones, por ejemplo, pueden tener consecuencias sobre el alumnado. A ello se suman los continuos cambios legislativos y de planes educativos. Los expertos advierten de que la sucesión de nuevos proyectos puede dificultar que exista una estrategia estable y continuada. Porque para mejorar los resultados educativos, concluyen, no basta con cambiar las normas: hay que analizar qué está fallando y aprender la lección.