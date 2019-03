Dos hermanos mallorquines son los campeones del mundo en cáculo mental

Ronit y Samir tienen 10 y 11 años y son genios de las matemáticas. Son hermanos y ambos ostentan el título de Campeón Mundial de Cálculo Mental que han conseguido a base de esfuerzo diario, según ellos mismos.

Se sirven del ábaco el cual les facilita la visualización mental, técnica que también utilizan para desarrollar sus dotes en la vida diaria. Por ejemplo, afirman predecir la cantidad total del precio de la compra y comunicárselo a su madre antes que la cajera.

Son especiales pero no hay razón para que sean únicos ya que no son superdotados si no que su secreto está en la práctica día a día.