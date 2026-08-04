Tarragona intensifica la vigilancia en el litoral con drones para frenar los saltos peligrosos al mar

Con el objetivo de reforzar la seguridad durante la temporada de verano, la Guardia Urbana de Tarragona ha incorporado drones para vigilar su litoral. La nueva herramienta permite controlar los espacios de difícil acceso de las playas, donde se concentran algunas de las conductas de mayor riesgo.

Drones para reforzar la seguridad

La vigilancia aérea comenzó el pasado 6 de julio, y va a cargo de la Unidad de Drones (UDRON), que trabaja de manera coordinada con la Unidad de Vigilancia de Playas (UVIP). El principal objetivo del dispositivo es prevenir conductas peligrosas, especialmente los saltos al mar desde las zonas rocosas. Además, los drones permiten supervisar áreas a las que los agentes no pueden acceder con facilidad.

Vigilancia en las zonas de mayor riesgo

El operativo se centra especialmente en puntos considerados sensibles, como el Fortín de la Reina, el Preventorio de la Savinosa y la zona de rocas situada entre las playas del Miracle y la Arrabassada.

El caporal Anton Casas explica que el sistema "permite detectar con antelación a personas que muestran intención de saltar al agua desde las rocas, y alerta a la Unidad de Playas para que puedan intervenir". Añade que "si el salto ya se ha producido, el dron facilita la ubicación exacta para que los agentes puedan desplazarse rápidamente".

Un sistema tras la tragedia de la Arrabassada

La puesta en marcha de este sistema llega a raíz de la muerte de tres menores a finales de junio en una zona rocosa próxima a la playa de la Arrabassada. Desde entonces, la Guardia Urbana ha interpuesto seis denuncias por saltar desde zonas donde está prohibido hacerlo. Cuatro de estas infracciones fueron detectadas por los drones y las otras dos por la Unidad de Playas.

El objetivo del operativo, insiste el caporal Casas, es reducir al máximo el riesgo de accidentes en un entorno que dificulta una actuación inmediata de los servicios de emergencia.