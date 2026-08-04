Los casos de otitis se disparan en verano: ¿Cómo podemos prevenir la infección de oído?

Con la llegada de las altas temperaturas aumentan los baños en playas y piscinas y, también, crecen los casos de otitis externa. Se trata de una infección del conducto auditivo que suele estar relacionada con la acumulación de agua en el oído.

¿Por qué aumenta la otitis en verano?

Según César Orús, jefe de Otología del Hospital de Sant Pau de Barcelona, la principal causa de la otitis es la entrada de agua, que queda retenida en el oído por diferentes circunstancias. "Puede ocurrir por la presencia de tapones de cera o por problemas en la piel del conducto auditivo". La humedad, señala Orús, "favorece la aparición de bacterias y hongos, responsables de la infección".

El síntoma más habitual es un intenso dolor de oído, que puede variar en función de la cantidad de agua retenida y del grado de infección. En algunos casos, las molestias son leves, pero cuando la infección avanza el dolor puede llegar a ser muy intenso e incluso dificultar las actividades cotidianas.

Los niños, los más afectados

Los menores son especialmente vulnerables. La farmacéutica Esther Riaza explica que los niños suelen sufrir más episodios de otitis porque su conducto auditivo es más corto y más estrecho que el de los adultos, lo que facilita la entrada y la permanencia del agua.

¿Cómo prevenir la infección?

Los expertos recomiendan utilizar tapones durante el baño. En las farmacias existen diferentes opciones, como los tapones de silicona moldeable, que se adaptan al oído y ayudan a repeler el agua, o los tapones anatómicos con pequeñas hélices, que se introducen girándolos ligeramente para crear un sellado que impide la entrada de agua.

Otra medida sencilla es secar los oídos al salir del agua. Precisamente, eliminar la humedad reduce el riesgo de que proliferen microorganismos y, con ello, de desarrollar una infección. Es un gesto que puede evitar uno de los problemas más habituales de la temporada estival y permitir disfrutar de bañarse en la playa o en la piscina sin complicaciones.