Detenido el presunto autor de dos agresiones sexuales cometidas a dos mujeres sin hogar en Blanes y Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un hombre de 44 años como presunto autor de una agresión sexual y un robo con violencia, delitos presuntamente cometidos el pasado mes de julio. La investigación, llevada a cabo por agentes de la comisaría de Blanes y de la Región Policial Metropolitana de Barcelona, permitió, además, relacionarlo con una segunda agresión sexual y otro robo con violencia, según los especialistas en agresiones sexuales de la División de Investigación Criminal (DIC), también el mismo mes.

Primera denuncia

La investigación comenzó tras la denuncia de una agresión sexual ocurrida durante la madrugada del 20 de julio en Blanes. Los hechos, según la denuncia, tuvieron lugar en un descampado próximo al recinto ferial instalado con motivo de la fiesta mayor, donde la víctima suele pernoctar. Según la investigación, la mujer acababa de conocer al presunto agresor cuando este comenzó a golpearla y la agredió sexualmente, pese a que ella trató de defenderse. Antes de huir, le robó un reloj y 20 euros en efectivo.

Los gritos de la víctima alertaron a un feriante que se encontraba en una caravana cercana, lo que provocó la huida del sospechoso.

La primera asistencia a la víctima fue prestada por la Policía Local de Blanes, aunque posteriormente la investigación pasó a manos de los Mossos d'Esquadra. Las pesquisas permitieron identificar como presunto autor a un hombre que había trabajado de forma puntual en una de las atracciones de la feria. Según la investigación, abandonó el puesto sin previo aviso y también habría sustraído varios objetos al feriante que le había contratado.

Otra agresión relacionada

Los investigadores lograron identificar al sospechoso y, tras analizar su forma de actuar, los especialistas en agresiones sexuales de la División de Investigación Criminal (DIC) lo relacionaron con otro ataque de características similares que ya estaba siendo investigado. Esa agresión se produjo el pasado 2 de julio en Barcelona, donde una mujer fue víctima de una presunta agresión sexual y un robo con violencia en un caso cuyo presunto autor sería el mismo hombre.

En este cas, la víctima estaba sentada, también de madrugada, en un banco cercano a la estación de Sants cuando después de darle conversación, empezó a agredirle dándole golpes. La trasladó a la fuerza a una zona ajardinada y la agredió sexualmente. Antes de irse, le sustrajo el bolso, el móvil y 65 €.

Prisión provisional

El detenido, tras ser arrestado este 24 de julio, pasó a disposición judicial dos días después en el juzgado de Blanes. Según ha podido saber Antena 3 Noticias, el juez decretó su ingreso en prisión provisional, donde permanece actualmente.