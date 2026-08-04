Una mujer de Gran Canaria da a luz en una gasolinera mientras se dirigía al hospital

El personal del Servicio de Urgencias Canario recordará para siempre el trabajo del pasado sábado en una ambulancia de soporte vital básico que se dirigía al hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria.

En ella viajaban, a las 5:00 horas de la mañana, una mujer embarazada que acababa de romper aguas en su casa, y su pareja. Ambos habían acudido al centro de salud de su pueblo, Agaete, al noroeste de la isla de Gran Canaria, donde la mujer fue valorada por la médico y la enfermera que se encontraban de guardia en ese momento.

Tras una primera observación, comprobaron que el parto era inminente y contactaron con el coordinador sanitario del SUC. Desde la sala del 112, éste decidió activar de manera preventiva una ambulancia medicalizada para que saliera al encuentro de la ambulancia de soporte vital básico que estaba trasladando a la mujer desde el centro de salud.

Lo hizo porque consideró que la mujer podría llegar a ponerse de parto durante el trayecto de casi una hora que tenían que recorrer hasta el hospital. Y no se equivocaba, ya que la ambulancia debía recorrer los más de 40 kilómetros que separan Agaete de la capital, y cuando llevaba poco más de la mitad del trayecto, la mujer inició el trabajo de parto.

Tras comunicarlo de nuevo a la sala de emergencias, el coordinador sanitario indicó a ambas ambulancias que se detuvieran en una gasolinera que se encuentra en la zona, para poder asistir allí mismo el parto con las máximas garantías de seguridad. Ambos equipos sanitarios se unieron en la gasolinera y allí decidieron atender el nacimiento de la bebé en el interior de una de las ambulancias, la de soporte vital básico.

Y de esta manera llegó al mundo Carmen, en un parto que se desarrolló de manera rápida y exitosa gracias a la colaboración de dos médicos, dos enfermeras, y los técnicos de emergencias de ambas ambulancias, junto al padre de la recién nacida que estuvo en todo momento ayudando y dando su apoyo a su pareja.

Tras dar a luz, tanto la madre, como la pequeña Carmen, fueron trasladadas finalmente en la ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canarias al Hospital Universitario Materno Infantil, donde las esperaba el personal sanitario para proceder a su valoración y cuidados. El equipo sanitario de Agaete regresó a su centro de salud tras una madrugada de trabajo intenso, que quedará para siempre en su recuerdo.

Antes de despedirse de la feliz familia, todos se hicieron una foto junto a la pequeña Carmen que descansaba en los brazos de su sonriente madre, y que cuando sea mayor, podrá contarle como fue su particular e inolvidable alumbramiento.