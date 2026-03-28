Sevilla se echa a la calle en el Sábado de Pasión: cinco hermandades, ambiente de vísperas y la ciudad lista para la Semana Santa

El Sábado de Pasión en Sevilla es algo difícil de explicar, pero fácil de sentir. Es ese día en el que la ciudad empieza a latir de otra manera. Aún no ha comenzado oficialmente la Semana Santa, pero basta con pasear por cualquier barrio para notar que ya está aquí. En la periferia, lejos del centro y de la carrera oficial, cinco hermandades salen hoy a la calle convirtiendo la jornada en un auténtico prólogo cargado de emoción.

Son los días de barrio, de cercanía, donde las aceras se llenan de vecinos, familias enteras y curiosos que buscan ese ambiente más íntimo. No hay prisas, pero sí muchas ganas. Cada paso, cada marcha, cada mirada al cielo tiene un significado especial. Salidas, entradas y recorridos que se viven con intensidad, con ese orgullo de barrio que convierte lo pequeño en algo enorme.

Hoy harán su estación de penitencia Padre Pío, La Milagrosa, Torreblanca, San José Obrero y el Divino Perdón, hermandades que, aunque no pasan por la carrera oficial, se han ganado un sitio propio en el calendario y en el corazón de los sevillanos. Cada una lo hace desde su barrio, con recorridos que pueden alargarse hasta la noche, conectando parroquias, plazas y calles llenas de vecinos.

Uno de los aspectos más llamativos de este día es precisamente ese carácter cercano. A diferencia de los días grandes, aquí no hay grandes aglomeraciones en el centro, sino una Semana Santa más auténtica, más de casa. En el caso de la hermandad de Torreblanca mantiene una fuerte identidad de barrio y abre paso a una jornada que arranca a media tarde y se prolonga durante horas. En Padre Pío, además, este año hay detalles especiales como el estreno de elementos en sus pasos, lo que refleja el crecimiento de estas corporaciones.

Otro dato curioso es cómo estas hermandades han ido ganando protagonismo con el tiempo. Lo que antes eran procesiones más locales, hoy atraen también a visitantes que buscan experiencias distintas, más cercanas y menos masificadas. De hecho, el Sábado de Pasión se ha convertido en una especie de "ensayo general" emocional de lo que vendrá después.

Y es que todo esto ocurre en un contexto de plena ebullición turística. Sevilla comienza a llenarse, los barrios se animan y el ambiente crece por momentos. Las primeras bullas aparecen, los bares se llenan y la ciudad empieza a transformarse para lo que viene. Porque junto a la emoción también llega el impacto de una de las semanas más importantes del año. Las previsiones hablan de hasta un millón de visitantes en los próximos días y una ocupación hotelera que rozará el 90% en los días clave.

No es solo una fiesta, es un motor que pone en marcha a toda la ciudad. La Semana Santa dejará en Sevilla entre 400 y 500 millones de euros, una cifra que beneficia a sectores clave como la hostelería, el comercio, el transporte o los servicios. Bares y restaurantes comienzan a llenarse, los taxis incrementan su actividad y el comercio local nota ya el aumento del flujo de personas. Porque mañana ya será Domingo de Ramos. Pero, en Sevilla, ya ha empezado todo.

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