Los divorcios disminuyen pero... ¿por dinero o por amor?

Según el registro de los órganos judiciales de toda España, 84.424 matrimonios se han disuelto en 2025; en concreto, un 11,7% menos que el año anterior. Una bajada significativa que puede estar relacionada con el aumento del coste de vida y la incertidumbre económica que atraviesan muchos hogares.

Con la crisis de vivienda, cada vez es más difícil afrontar los gastos de alquiler en solitario, y para muchas parejas es un alivio compartir los gastos del día a día. Factores como el encarecimiento de los suministros, la inflación o la precariedad laboral influyen directamente en la toma de decisiones personales. En este contexto, algunas parejas prefieren continuar conviviendo, incluso tras la ruptura, antes que asumir el coste de una nueva vivienda. Ya que prefieren seguir viviendo con su expareja que tener que alquilar una habitación o enfrentarse a una hipoteca en solitario.

Además, un divorcio puede llegar a costar entre 300€ y 1.500€, lo que hace que muchas parejas sigan retrasando este trámite. A estos costes se suman los posibles gastos derivados de la custodia, pensiones o repartos de bienes, que pueden alargar el proceso y aumentar la carga económica. Muchos matrimonios esperan el momento perfecto para separarse formalmente, pero ese momento nunca llega. Por lo que terminan conviviendo con su expareja durante más tiempo del deseado.

Afrontar los gastos diarios en solitario es cada vez más complicado si tenemos en cuenta el aumento de precios en ámbitos como la vivienda, la alimentación o incluso el combustible. Este último también se ha visto afectado por tensiones internacionales como el conflicto entre Irán y Estados Unidos, que han repercutido en los mercados energéticos y, en consecuencia, en el bolsillo de los ciudadanos.

Territorios con más divorcios en España

Uno de los datos más destacables, publicados por la sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, son los territorios que más divorcios registran por cada 100.000 habitantes. Esta lista la lideran las Islas Baleares con 207,7 demandas, seguidas de Canarias con 205,2. Mientras tanto, Castilla y León se sitúa en último lugar con 144,4 demandas, reflejando diferencias territoriales significativas en las dinámicas de ruptura.

Este informe también destaca el descenso de las demandas de divorcio no consensuadas (27.935), que caen un 24,7 % en 2025 respecto a 2024, lo que podría indicar una mayor tendencia al acuerdo o, en algunos casos, una decisión de posponer el proceso. En el caso de los divorcios consensuados (53.466), se ha registrado un descenso más moderado del 3%.

Estos datos reflejan que el descenso de divorcios no necesariamente responde a una mayor estabilidad en las relaciones, sino a un contexto económico que condiciona cada vez más las decisiones personales. Porque hoy, separarse no es solo una cuestión emocional, sino también una cuestión económica.

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