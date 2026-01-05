Un ascensor nuevo, el 'juguete' más pedido a los Reyes entre las comunidades de vecinos afectadas por la DANA

"Queridos Reyes Magos, este año los afectados de la dana queremos".... Así comienza la carta de los damnificados en la riada del 29 de octubre, quienes centran sus deseos en la reconstrucción de su población. Desde la recuperación de los bajos, comercios o la instalación de ascensores en las viviendas que lo perdieron. No son deseos irrealizables, solo quieren que sus vidas vuelvan a la normalidad. El "deseo común" que plasman en la misiva dirigida a Sus Majestades de Oriente es la ejecución de la obra del desvío del barranco para que no impedir que la tragedia no vuelva a repetirse.

"La catástrofe ya está hecha, ahora lo más urgente es prevenir y hacer el desvío del barranco del poyo cuanto antes", le pide una joven vecina de Paiporta a Melchor, el rey más mayor con más competencias. "Una obra para que "puedan desviar riadas", reclama en la misma línea otro afectado. Melchor, también tiene encomendado el pago de las ayudas económicas directas. "Que a las familias que no tienen nada que les paguen todo", pide Concha, vecina de Paiporta en declaraciones a Antena 3 Noticias. Visiblemente afectada al rememorar la tragedia, Concha explica que "todo es un desastre". La fachada de su edificio aún está por terminar, pero subraya que "los que viven en planta bajas lo perdieron todo". Para ellos ruega "que se lo paguen". "Hay gente que después de un año y pico no ha recibido las indemnizaciones de los seguros", lamenta otro paiportino.

Muchos siguen sin ascensor, ayudas ni servicios

A Gaspar, el rey mediano, le piden que envíe a sus pajes para llevar a cabo los trabajos técnicos ante la escasez de profesionales. Francisco Espinar, mientras muestra el estado semi ruinoso inmueble en el que vive alquilado, reclama "lo primero que me mande un fontanero que me instale un calentador para ducharme". "Yo rascaré, limpiaré los tabiques y los pintaré", añade. Recuerda que "hay muchas personas sin ascensor en la zona" y lamenta que las administraciones les hayan "olvidado". El ascensor es el 'juguete' más demandado. "Mi novia está embarazada, vivimos en la primera planta y en el edificio vive gente mayor también", argumenta otro de los vecinos. "Que algunos negocios afectados puedan abrir hay porque aún hay bajos sin limpiar con fango", es otra de las peticiones con la que esperan que los negocios vuelvan a "darle vida al pueblo".

A Baltasar, el rey más cercano que mejor conoce a los habitantes de sus municipios, Cristina le piden que "arreglar los servicios públicos" como "la biblioteca" o "el auditorio". El "polideportivo" también es una de las instalaciones públicas más deseadas por los vecinos que añoran volver a sus clases deportivas.

Y para los tres Reyes Magos, en conjunto, les piden "que la política se quede al margen", en palabras de Enrique, de 72 años. "Que todos vayan a una a apoyarse, ver que hace falta y no tirarse los trapos como se lo han tirado". Se sienten "desamparados" mientras ven que "la tragedia ha sido utilizada políticamente". "Eso sí que me duele", lamenta Enrique, uno de los vecinos de Paiporta entrevistados.

