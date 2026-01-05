Detenido como presunto autor de la muerte a puñetazos y patadas de un conocido con el que se había peleado otras veces en Leganés

Un hombre de 51 años ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor del homicidio de otro varón de 48 años, quien murió el domingo por la noche en un hospital al no poder recuperarse de las lesiones sufridas por los puñetazos y patadas que recibió en un domicilio del municipio madrileño de Leganés.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha informado de que los dos individuos, ambos con antecedentes policiales que además ya se habían peleado en otras ocasiones, iniciaron una fuerte discusión a eso de las 20:45 horas de este domingo en una vivienda de Leganés.

Fue la propia víctima quien alertó al 091 para denunciar que un conocido le había propinado un puñetazo sorpresivamente y, tras caer al suelo, había continuado la agresión con patadas.

Cuando los agentes llegaron al domicilio, este hombre tenía sangre en el rostro, por lo que recibió asistencia sanitaria y fue trasladado por servicios sanitarios a un centro hospitalario, donde finalmente falleció debido a las lesiones sufridas. Por estos hechos, en la noche de este domingo el Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha detenido al presunto autor de este homicidio en Leganés.

