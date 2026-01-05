La diáspora venezolana celebra en España la caída de Maduro: "Podremos volver a vivir en nuestras calles"

El gobierno de Nicolás Maduro ha provocado, durante estos años, una oleada de migración venezolana en otros países. Para miles de personas, el desplazamiento se ha convertido en la única alternativa frente a un entorno que, cada vez, se siente más hostil. Ese impacto emocional y social se refleja con fuerza en el aumento de llegadas de ciudadanos venezolanos a España. Según explica el sociólogo venezolano Tomás Páez, la diáspora venezolana es hoy una de las más numerosas de Europa, solo por detrás de la colombiana, la cubana y la rumana. Además, destaca por su crecimiento acelerado en los últimos años, especialmente después de los episodios de alta tensión política y social. "Cada evento crítico actúa como detonante", señala, recordando que las razones de la migración combinan factores económicos, sociales y políticos.

Según el último estudio de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, cerca de 800.000 venezolanos viven actualmente en España. Páez advierte de un cambio significativo en el perfil migratorio y destaca que los que llegan ahora lo hacen con menos recursos, en situaciones de mayor vulnerabilidad, empujados por la pobreza y la pérdida de expectativas. En este contexto, la familia juega el papel más importante ya que los lazos afectivos suelen ser decisivos a la hora de tomar la iniciativa y afrontar el proceso de salida a otros países.

Muchos venezolanos sueñan con volver a su país

Después de esta última crisis en Venezuela, la diáspora venezolana celebra, por fin, lo que creen que puede ser la caída del régimen. Para ellos, el cambio en Venezuela está cada vez más cerca. Entre las historias que muestran esta realidad está la de Sergio Contreras, presidente de la asociación de Refugiados Sin Fronteras. Él llego en el año 2008 junto a su mujer embarazada después de haber sido encarcelado en Venezuela. Su sueño es poder volver a las calles de su país, poder volver a ser venezolano y no extranjero, asegura. Su compañera de vida, Mariana, recuerda la ayuda que recibió al llegar a España y confiesa que, a pesar de todo, sueña con regresar a Venezuela cada día de su vida.

La que es muy reciente es la llegada de Wendy a España, quien emigró hace tan solo cuatro meses con sus dos hijos. Su decisión fue marcada por el miedo porque uno de sus pequeños estuvo a punto de ser detenido después de que la policía venezolana encontrarse mensajes privados con bromas sobre la situación gubernamental. "Por ellos me fui", explica. Quería que sus hijos pudiesen vivir todo lo que ella se ha perdido viviendo en su país. Así, cada nuevo episodio vivido en Venezuela tiene eco directo en quienes hacen las maletas, mientras la comunidad venezolana crece entre la acogida, la nostalgia, la incertidumbre y la esperanza de un regreso posible.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.