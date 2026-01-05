Un hombre de 35 años desaparece el día de Nochebuena en Roquetas de Mar, Almería

La desaparición de Javier A. A., un hombre de 35 años, mantiene en alerta a familiares y autoridades desde el pasado 24 de diciembre, cuando se le perdió la pista en Roquetas de Mar (Almería). Más de una semana después, el dispositivo de búsqueda sigue activo sin que, por el momento, haya novedades sobre su paradero.

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha difundido su caso a través de redes sociales con el objetivo de recabar la ayuda de la ciudadanía. Javier fue visto por última vez el día de Nochebuena y, aunque en ese momento tenía 34 años, cumplió los 35 el 28 de diciembre, ya en situación de desaparición.

Para facilitar su identificación, el CNDES ha compartido un cartel con su fotografía y una descripción física detallada. Javier mide aproximadamente 1,70 metros, pesa unos 75 kilos y presenta una complexión normal. Tiene los ojos marrones, el pelo castaño, corto y liso, y una calvicie parcial visible.

Desde los organismos oficiales recuerdan que cualquier información puede resultar determinante. Quienes crean haberlo visto o puedan aportar datos relevantes deben contactar de inmediato con la Guardia Civil a través del 062, con la Policía Nacional o llamando al 112.

También es posible comunicar cualquier pista mediante el formulario habilitado en la página web del Centro Nacional de Desaparecidos, donde se solicita indicar los datos personales de contacto para facilitar la investigación.