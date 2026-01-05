Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Desaparición

Un hombre de 35 años desaparece el día de Nochebuena en Roquetas de Mar, Almería

Javier lleva desaparecido desde el pasado 24 de diciembre y no se tienen noticias sobre su paradero.

Un hombre de 35 a&ntilde;os desaparece el d&iacute;a de Nochebuena en Roquetas de Mar, Almer&iacute;a

Un hombre de 35 años desaparece el día de Nochebuena en Roquetas de Mar, AlmeríaCNDES

Publicidad

Mara Fernández
Publicado:

La desaparición de Javier A. A., un hombre de 35 años, mantiene en alerta a familiares y autoridades desde el pasado 24 de diciembre, cuando se le perdió la pista en Roquetas de Mar (Almería). Más de una semana después, el dispositivo de búsqueda sigue activo sin que, por el momento, haya novedades sobre su paradero.

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha difundido su caso a través de redes sociales con el objetivo de recabar la ayuda de la ciudadanía. Javier fue visto por última vez el día de Nochebuena y, aunque en ese momento tenía 34 años, cumplió los 35 el 28 de diciembre, ya en situación de desaparición.

Para facilitar su identificación, el CNDES ha compartido un cartel con su fotografía y una descripción física detallada. Javier mide aproximadamente 1,70 metros, pesa unos 75 kilos y presenta una complexión normal. Tiene los ojos marrones, el pelo castaño, corto y liso, y una calvicie parcial visible.

Desde los organismos oficiales recuerdan que cualquier información puede resultar determinante. Quienes crean haberlo visto o puedan aportar datos relevantes deben contactar de inmediato con la Guardia Civil a través del 062, con la Policía Nacional o llamando al 112.

También es posible comunicar cualquier pista mediante el formulario habilitado en la página web del Centro Nacional de Desaparecidos, donde se solicita indicar los datos personales de contacto para facilitar la investigación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, sábado 3 de enero de 2026

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Hospital San Roque Maspalomas

Encuentra el cadáver de un bebé en el baño de un hospital del sur de Gran Canaria

Un hombre de 35 años desaparece el día de Nochebuena en Roquetas de Mar, Almería

Un hombre de 35 años desaparece el día de Nochebuena en Roquetas de Mar, Almería

Detenido en Leganés por golpear hasta la muerte a un conocido con el que había tenido disputas previas

Detenido como presunto autor de la muerte a puñetazos y patadas de un conocido con el que se había peleado otras veces en Leganés

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial
Suceso

La Guardia Civil investiga la violenta muerte de una mujer en Quesada como posible crimen machista

Noticias de hoy
Noticias de hoy

Noticias de hoy, lunes 5 de enero de 2026

Comienza la construccion del puente Golden Gate de San Francisco
Efemérides

Efemérides de hoy 5 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 5 de enero?

Consulta las efemérides de hoy 5 de enero de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

El cura de un pueblo de Valladolid intenta vender por Wallapop las puertas del siglo XVI de la iglesia
PATRIMONIO

El cura de un pueblo de Valladolid intenta vender por Wallapop las puertas del siglo XVI de la iglesia

Tienen 400 años de historia y ofrecía 390 euros en la plataforma de segunda mano.

Sala amigable del centro comercial Marineda de A Coruña donde dejan sus cartas a los Reyes Magos

Los Reyes Magos también hablan con las manos y reciben cartas en salas adaptadas a la capacidad de cada niño: "Es muy emocionante verles"

Imagen del streamer Sergio Jiménez

Muere un streamer que copiaba el modelo de Simón Pérez: el reto consistía en tomar drogas y alcohol en directo en Nochevieja

Imagen de archivo del escudo del Chelsea y de un Roscón de Reyes.

El Roscón de Reyes español llega al Chelsea de la mano de la pastelera Miriam Hernández

Publicidad