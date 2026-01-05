Encuentra el cadáver de un bebé en el baño de un hospital del sur de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 31 años después de que este domingo por la mañana se encontrara el cuerpo sin vida de un recién nacido en los baños de un hospital del sur de Gran Canaria.

El suceso tuvo lugar en el Hospital San Roque Meloneras, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y sigue bajo una investigación policial para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El hallazgo del cuerpo

El descubrimiento se produjo alrededor de las 09:20 horas, cuando una trabajadora del centro sanitario localizó el cadáver del recién nacido en uno de los baños. El cuerpo se encontraba ensangrentado, envuelto en papel y abandonado en las instalaciones. Tras el hallazgo, se dio aviso inmediato al personal de seguridad del hospital y a los responsables del centro, que alertaron a la Policía Nacional.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Científica y de la Policía Judicial de la comisaría de Maspalomas. Se revisaron las cámaras de seguridad del hospital para identificar a la persona que había abandonado al bebé.

Identificación y detención de la sospechosa

Gracias al análisis de las imágenes de videovigilancia, los agentes lograron identificar a una mujer que había accedido a los baños en el momento en el que, presuntamente, se produjo el parto. Poco después, fue localizada en el exterior del complejo hospitalario, concretamente en la marquesina de guaguas situada a la entrada del recinto.

La mujer, de nacionalidad española y 31 años, presentaba manchas de sangre y vestía la misma ropa con la que, según la investigación, habría dado a luz.

Los agentes procedieron a su detención en ese mismo momento. Fuentes policiales señalan que la arrestada podría presentar problemas de adicción a sustancias estupefacientes, un punto que forma parte de las diligencias abiertas y aún no está confirmado.

El bebé habría nacido con vida

Tras su arresto, la mujer manifestó ante la Policía Nacional que desconocía que estaba embarazada, a pesar de que la gestación se encontraba prácticamente a término. Según se ha publicado en la prensa local, en su primera declaración afirmó que acudió al hospital el sábado por la tarde, alrededor de las 20:30 horas, al encontrarse mal, y que dio a luz sola en uno de los baños, sin solicitar asistencia médica.

Según esta versión, el bebé nació con vida e incluso llegó a llorar. Posteriormente, lo envolvió en papel y lo dejó abandonado en el baño antes de marcharse del centro sanitario. Este domingo regresó de nuevo al hospital, supuestamente con la intención de comprobar si alguien había encontrado el cuerpo, momento en el que se produjo el hallazgo y su posterior detención.

Investigación en curso

Tras la detención, la mujer fue trasladada al Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria, donde permanece bajo custodia policial mientras se recupera del parto. La investigación continúa abierta para determinar las causas exactas de la muerte del recién nacido. El cuerpo está siendo investigado en el Instituto Anatómico Forense. Se trata ahora de esclarecer en qué condiciones se produjo el parto y comprobar la veracidad de la declaración de la detenida.

