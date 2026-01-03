Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ni el de trufa, ni el de nata, el roscón tradicional de mazapán y frutas volverá a reinar en las mesas

Se calcula que en Catalunya se venderán 1 millón de roscones de reyes durante estas navidades.

Marta Sasot
Publicado:

Estos días en los obradores de toda España trabajan sin descanso para elaborar uno de los dulces estrella de las navidades, el roscón de reyes. Es el caso del Forn Mistral en pleno centro de Barcelona . De su obrador saldrán alrededor de unos 1500.

"Los ingredientes básicos para nuestro "tortell de reis" son harina, huevos, masa madre, que elaboramos de forma artesanal aquí, levadura mantequilla y azúcar. Todo lo introducimos en la amasadora y ahí se mezcla durante 17 minutos" cuenta Andreu Bertran, panadero de sexta generación de este obrador .

Este año los obradores aseguran que han notado una subida de las materias primas "sobre todo se ha notado el incremento en los huevos y la harina" explica Andreu.

Una vez la mezcla está lista, se amasa suavemente y se deja reposar para que crezca. Seguidamente se corta en porciones y se pesa en una balanza , después se bolea y debe reposar de nuevo "cada una de estas bolas será un roscón" añade el panadero .

Se estira la masa y en el caso de Cataluña se rellena con mazapán . "Nosotros en el mazapán escondemos la figurita del rey y el haba, vamos enrollando poco a poco y hojaldramos" explica . Posteriormente, se le da forma de círculo, se pinta con yema de huevo , se coloca la fruta escarchada , es decir melón, cereza y naranja , se espolvorea azúcar volada y al horno.

Las familias suelen consumir este dulce milenario durante la noche de reyes o el día 6 de enero y manda la tradición que quien se encuentre el haba paga el roscón pero si se encuentra el rey se debe colocar la corona que viene con el roscón. Se calcula que este año en Catalunya se venderán un millón de roscones de reyes.

El roscón de mazapán y fruta volverá a reinar

La previsión de los pasteleros agremiados es que las ventas sean similares a las del año pasado, y que el roscón 'clásico' de mazapán y fruta vuelva a ser lo más comprado, seguido de bien cerca por el relleno de nata.

Cómo en otras fiestas ligadas a un dulce tradicional, es habitual que algunas pastelerías propongan un roscón "innovador", como puede ser de chocolate, pistachos, mascarpone o crema de limón.

