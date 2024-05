Dieciséis monjas de Burgos en 'pie de guerra' con Roma: "Nos van a denominar herejes, cismáticas y locas"

Polémica en la diócesis de Burgos. Dieciséis monjas han anunciado que abandonan la Iglesia Conciliar por la "persecución" que dicen estar sufriendo. Las clarisas de Belorado y Orduña se han mostrado muy contundentes en el comunicado emitido.

La madre abadesa, sor Isabel de la Trinidad, habla en el escrito en nombre de todas y en él acusan a Roma de no concederles "licencia de venta del convento de Derio", así como no permitirles "cumplir con lso pagos" del Monasterio de Orduña rescindiendo del contrato de compraventa "sin previo aviso" después de tres años.

"Esto de las propiedades debe ser muy goloso para algunos, ya que aparece como telón de fondo de artimañas de las que hemos sido objeto estos años. Es un modus operandi, desmontar comunidades 'de línea tradicional' y quedarse con sus inmuebles para venderlos. Hemos conocido ya bastantes casos", afirman las monjas en el texto.

En dicho escrito, las clarisas también niegan el reconocimiento del Papa Francisco, sino que sostienen que el último Sumo Pontífice válido fue Pío XII.

"Nos van a denominar herejes y cismáticas, locas y muchas cosas más, muy calumniosas y desagradables. No los creáis, al menos por esta vez, que no os engañen", han pedido las pertenecientes a la Orden de Hermanas Pobres de Santa Clara.

El arzobispo de Belorado "exhorta" a los católicos a que no acudan a actos litúrgicos de estas clarisas

Mario Iceta, actual arzobispo de Burgos, ha realizado un comunicado donde afirma que se "pone en conocimiento de este asunto a la Santa Sede (...) y se procederá según sus indicaciones". Además, también han querido lanzar un mensaje a aquellos católicos que se han visto afectados por la decisión de las clarisas: "Se exhorta a todos los fieles a que se abstengan de participar en ningún acto litúrgico ni en el Monasterio de Santa Clara de Belorado ni tampoco en el de Orduña".

El alcalde de Belorado se enteró a través de WhatsApp

Álvaro Eguiluz, alcalde de Belorado, cuenta que tanto a él como al resto de vecinos les llegó la información a través del teléfono móvil. "Nos mandaron una comunicación a través de WhatsApp, una serie de documentos y cuando procedimos a leerlos ahí nos enteramos un poco de que abandonaban la iglesia conciliar y todo lo que ello contenía".

El alcalde afirma que se encuentran "altamente sorprendidos, incrédulos y un poco expectantes por ver cómo va a acabar todo esto". Asimismo, declara que lo que la mayoría ha entendido es que esta disputa se origina por dos asuntos: "La no posible venta, el no otorgamiento, de la licencia para la venta del convento de Derio que propiciaba el no poder comprar el Monasterio de Orduña y, además, parece que subyace algún problema teológico o de la deriva, según ellas, de la Iglesia Católica".

Abandonan la Iglesia Conciliar para formar parte de la Iglesia Católica

En el escrito han anunciado que la comunidad clarisa de Belorado y Orduña se sale de "la Iglesia Conciliar a la que pertenecía" para formar parte de "la Iglesia Católica", la cual está "bajo tutela y jurisdicción de D. Pablo de Rojas Sánchez-Franco", que fue "excomulgado por Mario Iceta cuando era obispo de Bilbao" y a quien consideran "obispo legítimo de la Santa Iglesia Católica".

¿Qué es un cisma en la Iglesia?

Según establece la página web 'Catholic.net', un cisma "es, en el lenguaje de la teología y el derecho canónico, la ruptura de la unidad y unión eclesiásticas, ya sea el acto por el cual uno de los fieles corta los vínculos que le unen a la organización social de la Iglesia y que le hacen miembro del cuerpo místico de Cristo, o el estado de disociación o separación que resulta de dicho acto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com