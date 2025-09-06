Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detienen a un prófugo con 25 requisitorias judiciales en una gasolinera de Almería

La Guardia Civil arresta a un vecino de Barcelona especializado en delitos contra el patrimonio. Viajaba con una menor y su captura permite esclarecer un hurto de 5.500 euros en Burgos.

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla.

La rutina de una patrulla en la A-7, a la altura de Huércal-Overa (Almería), terminó este sábado con la detención de un prófugo de la Justicia sobre el que pesaban 25 requisitorias judiciales. Los agentes observaron la actitud evasiva de los ocupantes de un turismo que repostaba en un área de servicio: al percatarse de la presencia policial, ambos se apresuraron a entrar en la estación. Fue el comienzo del fin de su huida.

Tras las comprobaciones de rigor, la Guardia Civil confirmó que se trataba de J.C.L.M., residente en Barcelona y conocido por su especialización en delitos contra el patrimonio cometidos en distintas provincias. Sobre él figuraban señalamientos de detención, personación, averiguación de domicilio e ingreso en prisión, incluida más de una quincena de órdenes de detención e ingreso. La Comandancia de Almería informó de que el arresto se practicó sin incidentes.

El acompañante: una menor bajo custodia

En el vehículo viajaba también una menor de edad. Tras el arresto, la joven quedó bajo la custodia de sus tutores legales, conforme a los protocolos de protección del menor. No se han difundido más datos personales para preservar su identidad.

