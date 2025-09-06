Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Efemérides de hoy 6 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 6 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 6 de septiembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

El ex presidente egipcio, Hosni Mubarak

Efemérides de hoy 6 de septiembre de 2025: Atentado contra Hosni Mubarak | Agencias

Documentación Atresmedia
Publicado:

Tal día como hoy, un 6 de septiembre de 1999, el entonces presidente de Egipto, Hosni Mubarak, fue blanco de un intento de atentado en la ciudad portuaria de Port Said, situada al norte del país, en la entrada del Canal de Suez. Mubarak se encontraba en la ciudad para inaugurar una serie de proyectos de desarrollo, como parte de una gira oficial por la región. Aunque logró salir ileso, el hecho generó gran conmoción en el país y puso de manifiesto los desafíos de seguridad que enfrentaba su gobierno en ese momento. Este episodio marcó un punto relevante en la historia reciente de Egipto.

El 6 de septiembre pero de 1996, el canciller alemán Helmut Kohl fue distinguido con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. El jurado reconoció su papel fundamental en el proceso de reunificación alemana y en el fortalecimiento de la integración europea tras la Guerra Fría. Su liderazgo y compromiso con la paz y la cooperación internacional lo convirtieron en una figura clave de la política europea del siglo XX.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 6 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 6 de septiembre?

1522.- Juan Sebastián Elcano completa la primera circunnavegación de la tierra al arribar en el puerto de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) la nao Victoria con los 18 supervivientes de la Expedición Magallanes, tras casi tres años de travesía.

1724.- Felipe V de Borbón vuelve a ocupar el trono de España tras la muerte prematura de su hijo Luis I.

1975.- Un terremoto en Turquía causa 3.000 muertos.

1997.- Miles de personas asisten al funeral de la princesa Diana de Gales, en la Abadía de Westminster en Londres.

2002.- Los presidentes de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, y de Uganda, Yoveri Museveni, firman un acuerdo de paz que pone fin al conflicto desde 1998.

2005.- El piloto español Fernando Alonso, Premio Príncipe de Asturias de los Deportes.

2006.- El presidente de EEUU George Bush reconoce la existencia de cárceles secretas de la CIA en varios lugares del mundo.

2008.- Asif Alí Zardar, viudo de la asesinada Benazir Bhutto, del Partido Popular (PPP), elegido presidente de Pakistán.

¿Quién nació el 6 de septiembre?

1921.- Carmen Laforet, novelista española.

1941.- María Luisa Merlo, actriz española.

1943.- Roger Waters, de la banda Pink Floyd.

1948.- Carlos Arguiñano, cocinero español.

1966.- Gabino Diego, actor español.

2006.- Hisahito, príncipe tercero en la sucesión al Trono de Japón.

¿Quién murió el 6 de septiembre?

1938.- Alfonso de Borbón y Battenberg, príncipe de Asturias.

1998.- Akira Kurosawa, cineasta japonés.

2007.- Luciano Pavarotti, tenor italiano.

2018.- Burt Reynolds, actor, director y productor estadounidense.

2019.- Robert Mugabe, político expresidente de Zimbabue.

2021.- Jean-Paul Belmondo, actor francés.

¿Qué se celebra el 6 de septiembre?

Hoy, 6 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Daltonismo y el Día Internacional del Buitre.

Horóscopo del 6 de septiembre

Los nacidos el 6 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco de Virgo.

Santoral del 6 de septiembre

Hoy, 6 de septiembre, se celebran los Santos Zacarías profeta, Eleuterio, Vega y Porfirio.

