Detienen en Perú a 'Chuky', el asesino de una adolescente española que llevaba 15 años huido de la justicia

La Policía Nacional de Perú ha detenido en Lima a Christian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuky', arrestado en Lima por asesinar a su pareja de 16 años en 2010 en el municipio madrileño de Leganés.

La colaboración de la policía española ha hecho posible que la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional de Perú, con apoyo de la Interpol, localizase y arrestase a Chuky, 15 años después de huir tras asesinar a Silvia Rodríguez Fernández.

Christian Hernán Yong Granadino tenía en vigor una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades españolas por estos hechos, que se remontan a noviembre de 2010, cuando el cadáver de la adolescente fue encontrado en una maleta verde militar en unos contenedores.

El presunto asesino se convirtió en el principal sospechoso después de ser visto por varios testigos portando la citada maleta, entre otras pruebas de peso que apuntaban a que era el responsable del crimen, tal y como detalla la Policía en una nota.

Tras sus exhaustivas pesquisas, los investigadores pudieron establecer un vínculo que lo situaría en Perú, donde ha vivido durante todos estos años con una identidad falsa. A través de los canales de cooperación policial internacional, se incorporó su nombre a El PAcCTO, promovido por Interpol, que impulsa la búsqueda y detención de los fugitivos de mayor calado con posible ubicación en los países de ámbito iberoamericano, y se le incluyó en la lista 'Europe's Most Wanted' de Europol como uno de los prófugos más buscados del continente.

Dado que el delito estaba muy cerca de prescribir, se requirió la colaboración de la Sección de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional, gracias a cuyas gestiones con el entorno del fugado se pudo confirmar su huida hacia su país natal, donde recibió sustento por parte de varios familiares en Lima.

Finalmente, las autoridades policiales peruanas detallaron que habían logrado dar con la filiación falsa con la que había vivido allí: tras una comprobación de decadactilar, pudieron verificar que se trataba de 'Chuky'.

Empezó a acosar a la menor después de que ella pusiese fin a la relación

Tal y como apuntó el ABC en su momento, Christian Hernán Yong Granadino, llegó a España desde Perú en 2003 acompañando a su madre. En 2008, conoció a Silvia Rodríguez, con 14 años, con quien empezó a mantener una relación. Tal y como detallan en El Español, 'Chuky' empezó a acosar a la menor después de que ella decidiera poner fin a su relación a finales de octubre de 2010 debido al maltrato físico que sufría.

Tan solo un mes después, el 10 de noviembre de 2010, apareció su cadáver en Leganés dentro de una maleta de color verde abandonada en un contenedor. Como detalló ABC, un hombre sin hogar encontró la maleta días después y vio el cuerpo degollado de la menor.

Tras el crimen, Yong desapareció sin dejar rastro. Los indicios apuntaban a que había huido hacia Perú, aunque las autoridades no habían logrado dar con él hasta ahora.

