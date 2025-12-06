Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Crimen

Detienen en Perú a 'Chuky', el asesino de una adolescente española que llevaba 15 años huido de la justicia

Silvia Rodríguez, de 16 años, fue brutalmente asesinada en Leganés y su cuerpo apareció en una maleta.

Imagen que muestra a Cristian Hernán Yong Granadino, el detenido en Perú

Detienen en Perú a 'Chuky', el asesino de una adolescente española que llevaba 15 años huido de la justicia | EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

La Policía Nacional de Perú ha detenido en Lima a Christian Hernán Yong Granadino, alias 'Chuky', arrestado en Lima por asesinar a su pareja de 16 años en 2010 en el municipio madrileño de Leganés.

La colaboración de la policía española ha hecho posible que la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional de Perú, con apoyo de la Interpol, localizase y arrestase a Chuky, 15 años después de huir tras asesinar a Silvia Rodríguez Fernández.

Christian Hernán Yong Granadino tenía en vigor una Orden Internacional de Detención emitida por las autoridades españolas por estos hechos, que se remontan a noviembre de 2010, cuando el cadáver de la adolescente fue encontrado en una maleta verde militar en unos contenedores.

El presunto asesino se convirtió en el principal sospechoso después de ser visto por varios testigos portando la citada maleta, entre otras pruebas de peso que apuntaban a que era el responsable del crimen, tal y como detalla la Policía en una nota.

Tras sus exhaustivas pesquisas, los investigadores pudieron establecer un vínculo que lo situaría en Perú, donde ha vivido durante todos estos años con una identidad falsa. A través de los canales de cooperación policial internacional, se incorporó su nombre a El PAcCTO, promovido por Interpol, que impulsa la búsqueda y detención de los fugitivos de mayor calado con posible ubicación en los países de ámbito iberoamericano, y se le incluyó en la lista 'Europe's Most Wanted' de Europol como uno de los prófugos más buscados del continente.

Dado que el delito estaba muy cerca de prescribir, se requirió la colaboración de la Sección de Análisis de la Conducta de la Policía Nacional, gracias a cuyas gestiones con el entorno del fugado se pudo confirmar su huida hacia su país natal, donde recibió sustento por parte de varios familiares en Lima.

Finalmente, las autoridades policiales peruanas detallaron que habían logrado dar con la filiación falsa con la que había vivido allí: tras una comprobación de decadactilar, pudieron verificar que se trataba de 'Chuky'.

Empezó a acosar a la menor después de que ella pusiese fin a la relación

Tal y como apuntó el ABC en su momento, Christian Hernán Yong Granadino, llegó a España desde Perú en 2003 acompañando a su madre. En 2008, conoció a Silvia Rodríguez, con 14 años, con quien empezó a mantener una relación. Tal y como detallan en El Español, 'Chuky' empezó a acosar a la menor después de que ella decidiera poner fin a su relación a finales de octubre de 2010 debido al maltrato físico que sufría.

Tan solo un mes después, el 10 de noviembre de 2010, apareció su cadáver en Leganés dentro de una maleta de color verde abandonada en un contenedor. Como detalló ABC, un hombre sin hogar encontró la maleta días después y vio el cuerpo degollado de la menor.

Tras el crimen, Yong desapareció sin dejar rastro. Los indicios apuntaban a que había huido hacia Perú, aunque las autoridades no habían logrado dar con él hasta ahora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Tres accidentes en la M-50 dejan un muerto y cerca de 20 toneladas de cerveza esparcidas en la autovía

Tres accidentes en la M-50 dejan un muerto y cerca de 20 toneladas de cerveza esparcidas en la autovía

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy, viernes 3 de octubre de 2025

Noticias de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

Objetos perdidos

La gran oficina de objetos perdidos de Barcelona abre sus puertas: "Bolsos, móviles y hasta dentaduras postizas"

La España "interior" destino favorito en el Puente de la Constitución

La España "interior" destino favorito en el Puente de la Constitución

Violento tiroteo y secuestro de ‘El Niño Juan’
NIÑO JUAN

Detienen durante un entrenamiento de fútbol al hombre que secuestró al alunicero 'Niño Juan'

Muere una mujer tras caer desde un décimo piso junto a sus dos bebés en Madrid
Madrid

Muere una mujer tras caer desde un décimo piso junto a sus dos bebés en Madrid

Trump reconoce Jerusalén como capital de Israel
Efemérides

Efemérides de hoy 6 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 6 de diciembre?

Consulta las efemérides de hoy 6 de diciembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Tres accidentes en la M-50 dejan un muerto y cerca de 20 toneladas de cerveza esparcidas en la autovía
Accidente múltiple

Tres accidentes en la M-50 dejan un muerto y cerca de 20 toneladas de cerveza esparcidas en la autovía

Todo ha comenzado cuando un camión ha volcado vertiendo gran parte de la carga de cerveza que transportaba. Las causas aún están siendo investigadas

Una imagen en la que se puede leer un cartel pidiendo justicia para Esther López

La jueza abre juicio oral contra el único acusado de la muerte de Esther López en Traspinedo

Una vecina de la familia del niño asesinado en Garrucha

Una vecina de la familia del niño asesinado en Garrucha: "Le escuchamos gritar 'No me pegues'"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

Ayuso habla por primera vez sobre el caso del hospital de Torrejón: “Cualquier mala práctica será erradicada”

Publicidad