Infección mortal

Una mujer acude al médico por un resfriado y termina con una cirugía cerebral: "Mi ojo supuraba pus"

La joven de 17 años pensó que sufría un resfriado común. Sin embargo, padecía celulitis orbitaria, una infección que afecta al tejido ocular.

Un hombre con el ojo rojo

Un hombre con el ojo rojoiStock

Alba Gutiérrez
Publicado:

Una joven británica ha vivido su peor pesadilla después de que una infección provocada por un resfriado la obligase a enfrentarse a una cirugía cerebral. La joven de 17 años de Enfield, Sophie Bell, empezó a sufrir dolores de cabeza diarios y síntomas de un resfriado común durante el mes de octubre.

La menor, que trabajaba como asistente de farmacia, no se "sentía al cien por cien" y tenía "dolor de cabeza". No obstante, no le dio importancia y pensó que se recuperaría con el tiempo.

Tras ese hecho, Sophie siguió empeorando hasta el punto de no poder "levantarse de la cama". Lo peor llegó el 29 de octubre, fecha en la que la joven se despertó con su ojo izquierdo muy hinchado y abultado. Tras este hecho, acudió a un centro de salud acompañada por su madre y, desde el primer momento, ambas pensaron que su ojo se infectó al frotarse por el dolor de cabeza.

Después de que le recetaran antibióticos, "pasó todo el fin de semana en una habitación oscura porque le dolía mucho el ojo". La joven aseguró que, tras el fuerte dolor, su hermano "escribió un mensaje a su amigo del trabajo y ella le aseguró que necesitaba ir al hospital porque creía que tenía celulitis orbitaria", la cual puede ser "fatal".

A pesar de que le recetaron antibióticos fuertes, su condición empeoró: sus ojos comenzaron a supurar pus y su visión se volvió borrosa. La joven fue rápidamente al Moorfields Eye Hospital y desde allí, los sanitarios le trasladaron al Royal London Hospital para realizarle pruebas urgentes.

Precisamente, en el Royal London Hospital, los médicos descubrieron que tenía celulitis orbitaria, una infección potencialmente mortal del tejido que rodea el ojo y que, en el caso de que llegue al cerebro, podría ser mortal.

En dicho hospital, le aseguraron que la infección causada por su resfriado había evolucionado a una infección sinusal que se había extendido al cerebro y que necesitaría una neurocirugía urgente. Los sanitarios que la atendieron "estaban muy preocupados" y le dijeron que hacía tiempo "que no veían algo así".

Tras una cirugía de nueve horas, en la que se cortó una parte del cráneo de Sophie para eliminar la infección, la estudiante ha tenido una "recuperación milagrosa".

Después de su recuperación, Sophie ha comenzado a crear conciencia a través de las redes sociales sobre los peligros de las infecciones y sobre los síntomas poco conocidos de la celulitis orbitaria. A través de sus redes, Sophie aconseja a los demás que no dejen nada y que ante cualquier dolor, por mínimo que sea, acudan al centro sanitario.

Los principales síntomas de la celulitis orbitaria

La celulitis orbitaria causa síntomas que incluyen abultamiento ocular, dolor al mover los ojos, hinchazón, enrojecimiento y disminución de la visión. Asimismo, los expertos detallan que es una complicación de una infección de la nariz o un traumatismo ocular. Además, requiere atención médica inmediata con antibióticos intravenosos que ayudan a prevenir la pérdida de la visión.

