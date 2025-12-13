Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Comunidad Valenciana

Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles por riesgo de inundaciones en Valencia y activa la alerta roja por lluvias

Protección Civil advierte a la población de riesgo de inundación en el litoral norte y sur de la provincia de Valencia por fuertes lluvias que comenzarán este domingo al mediodía, y pide evitar desplazamientos y no cruzar zonas inundables.

Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles por riesgo de inundaciones en Valencia y activa la alerta roja por lluvias

Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles por riesgo de inundaciones en Valencia y activa la alerta roja por lluvias

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

La Generalitat Valenciana ha elevado a nivel rojo la alerta por fuertes lluvias en todo el litoral de la provincia de Valencia a partir del mediodía de este domingo, ante el riesgo elevado de inundaciones. El aviso llega tras las previsiones de la Aemet, que advierten de un episodio especialmente adverso en las próximas horas, con precipitaciones persistentes y localmente torrenciales.

El centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha enviado un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la provincia a las 19:23 horas este sábado para advertir del riesgo. En el aviso, se indica que la hora estimada del comienzo de la alerta conforme a la Aemet son las 12.00 horas de este domingo, y recomiendan evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico y no realizar actividades en cauces ni en sus proximidades. En caso de encontrarse en una zona inundable, se aconseja buscar áreas elevadas o subir a plantas superiores

Lluvias muy intensas y fenómenos adversos

La Aemet ha activado el aviso rojo ante la posibilidad de que se acumulen hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas en el litoral norte y sur de valencia, advirtiendo de una situación muy adversa en las próximas 36 horas. Además, alerta de la posible formación de mangas marinas y pequeños tornados en zonas costeras, con rachas de viento repentinas que aumentan el riesgo para actividades al aire libre.

Mientras tanto, se mantiene el nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón y Alicante, donde los avisos siguen vigentes desde la medianoche.

Medidas preventivas

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se ha pedido a ayuntamientos y organismos competentes que refuercen la vigilancia y activen sus protocolos. Se recomienda extremar las precauciones en eventos al aire libre, como ferias navideñas, actividades deportivas o culturales, especialmente aquellas con estructuras provisionales.

También se insiste en no aparcar vehículos en cauces secos, ramblas o barrancos, ya que pueden producirse avenidas súbitas aunque no llueva en ese punto. La Generalitat recuerda que los consejos actualizados de autoprotección pueden consultarse en la web del 112, en la red social X (@GVA112) o a través de la aplicación GVA 112 Avisos.

Desarticulada una banda de tráfico de armas en Sevilla y Tenerife que modificaba armas de fuego para venderlas

Desarticulada una banda de tráfico de armas en Sevilla y Tenerife que modificaba armas de fuego para venderlas

Publicidad

Sociedad

Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles por riesgo de inundaciones en Valencia y activa la alerta roja por lluvias

Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles por riesgo de inundaciones en Valencia y activa la alerta roja por lluvias

Inseminación artificial

35 de los 197 bebés que engendró un donante de esperma con un gen cancerígeno, nacieron en España

El mar vuelve a golpear en Punta Herminia: un joven rescatado y dos heridos tras un golpe de ola en A Coruña

El mar vuelve a golpear en Punta Herminia: un joven rescatado y dos heridos tras un golpe de ola en A Coruña

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Abuso sexual

Detienen a un hombre por abusar sexualmente de una niña de 8 años con el consentimiento de la madre en Linares (Jaén)

Noticias de hoy, jueves 2 de octubre de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025

Imagen de los sanitarios
Accidente

Herido grave tras caerse de una altura de cuatro metros en un restaurante de Pozuelo

Summa 112 ha detallado que el herido sufre un traumatismo craneoencefálico severo.

Imagen del accidente
Accidente de tráfico

Un motorista de 23 años sufre la amputación de un brazo tras un accidente en la A-42

El joven ha salido despedido desde los carriles centrales al lateral, sin que interviniese ningún vehículo.

Un coche patrulla, en la Comisaría de Policía Nacional en Molina de Segura.

Prisión provisional para un cirujano acusado de violar a una paciente sedada en un quirófano en Murcia

Imagen de un coche

Intranquilidad entre los vecinos de Orduña ante una oleada de robos

Detenidas seis personas por introducir hachis desde Marruecos con helicópteros

Detenidas seis personas por introducir hachis desde Marruecos con helicópteros

Publicidad