Emergencias envía un mensaje Es-Alert a los móviles por riesgo de inundaciones en Valencia y activa la alerta roja por lluvias

La Generalitat Valenciana ha elevado a nivel rojo la alerta por fuertes lluvias en todo el litoral de la provincia de Valencia a partir del mediodía de este domingo, ante el riesgo elevado de inundaciones. El aviso llega tras las previsiones de la Aemet, que advierten de un episodio especialmente adverso en las próximas horas, con precipitaciones persistentes y localmente torrenciales.

El centro de Coordinación de Emergencias (CCE) ha enviado un mensaje Es-Alert a los teléfonos móviles de la provincia a las 19:23 horas este sábado para advertir del riesgo. En el aviso, se indica que la hora estimada del comienzo de la alerta conforme a la Aemet son las 12.00 horas de este domingo, y recomiendan evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables, respetar los cortes de tráfico y no realizar actividades en cauces ni en sus proximidades. En caso de encontrarse en una zona inundable, se aconseja buscar áreas elevadas o subir a plantas superiores

Lluvias muy intensas y fenómenos adversos

La Aemet ha activado el aviso rojo ante la posibilidad de que se acumulen hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas en el litoral norte y sur de valencia, advirtiendo de una situación muy adversa en las próximas 36 horas. Además, alerta de la posible formación de mangas marinas y pequeños tornados en zonas costeras, con rachas de viento repentinas que aumentan el riesgo para actividades al aire libre.

Mientras tanto, se mantiene el nivel amarillo por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón y Alicante, donde los avisos siguen vigentes desde la medianoche.

Medidas preventivas

Desde la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias se ha pedido a ayuntamientos y organismos competentes que refuercen la vigilancia y activen sus protocolos. Se recomienda extremar las precauciones en eventos al aire libre, como ferias navideñas, actividades deportivas o culturales, especialmente aquellas con estructuras provisionales.

También se insiste en no aparcar vehículos en cauces secos, ramblas o barrancos, ya que pueden producirse avenidas súbitas aunque no llueva en ese punto. La Generalitat recuerda que los consejos actualizados de autoprotección pueden consultarse en la web del 112, en la red social X (@GVA112) o a través de la aplicación GVA 112 Avisos.