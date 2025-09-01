Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido un menor por presunta agresión sexual a una adolescente en Madrid

La agresión se produjo, sobre las dos de la mañana del sábado, en un parque cercano al Centro de Primera Acogida de Menores extranjeros de Hortaleza

Coche de la Polic&iacute;a Nacional.

Coche de la Policía Nacional.EUROPAPRESS

María Cobas
Publicado:

El joven, que tiene 17 años, habría violado, presuntamente, a otra menor. Los hechos se produjeron la madrugada del sábado, sobre las dos de la mañana. La Policía Nacional le detuvo en el madrileño barrio de Hortaleza, tras recibir una llamada que alertaba lo que estaba pasando.

La Policía no confirma si el presunto agresor reside en el centro de primera acogida de menores extranjeros, que depende de la Comunidad de Madrid, y está situado muy cerca del parque Isabel Clara Eugenia, donde se habría producido la agresión sexual. La víctima fue atendida por los médicos del Samur y trasladada a un centro hospitalario. La detención se produjo esa misma noche. Ahora, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional investiga los hechos.

Nueva agresión

La noche del domingo, unos encapuchados habrían agredido a golpes a tres varones. Dos de ellos menores de edad que pertenecen al centro de Acogida. La agresión se habrían producido en un parque situado en la Calle Bahía de Algeciras. Las tres víctimas fueron encontradas en el suelo y fue necesario que acudieran los servicios de emergencia. Uno de ellos fue trasladado al hospital, pero ya ha recibido el alta. Una agresión que ha confirmado, también, el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ha incidido en que a aquellos que cometan estas agresiones les caerá "toda la intensidad policial". En estos momentos, analizan las cámaras se seguridad cercanas para intentar dar con la identidad de los agresores.

