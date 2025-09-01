Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Datos

Agosto registra 2.177 víctimas mortales atribuibles al calor, más del doble que en julio de este año

Una cifra que dobla los datos revelados en el mes de julio, según ha detallado el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo).

Mujer protegiéndose del calor en Córdoba

Agosto registra más de 2.000 víctimas mortales atribuibles al calor | EFE

Publicidad

Beni López
Publicado:

Uno de los protagonistas indiscutibles este verano ha sido el calor. En total, hemos vividos tres olas de calor durante este verano con temperaturas récord, siendo la vivida este mes agosto, "la más larga desde que hay registros", tal y como ha detallado ha detallado Rubén del Campo, portavoz de la AEMET.

Con datos en la mano, ahora conocemos cómo las temperaturas han pasado factura. Según ha detallado el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) perteneciente al Instituto de Salud Carlos III han muerto 2.177 personas durante el mes de agosto. Una cifra que dobla los datos registrados en julio con 1.060 fallecimientos.

La semana en la que se produjeron más muertes durante el mes de agosto fue la semana 33 del año, correspondiente del 11 de agosto al 17 con 934 fallecimientos atribuibles a las temperaturas. Por detrás, la semana 34 de agosto, del 18 de agosto al 24, con 862 defunciones.

Unas cifras que se alejan mucho de agosto de 2024, con 1.271 muertes.

Casi todos los fallecidos han sido personas mayores, "con deterioro cognitivo, enfermedades crónicas o insuficiencia cardíaca, que tomen tratamientos como pueden ser los diuréticos, los hipotensores..." expresa Juan Torres Macho, Jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Infanta Leonor quien ha dado a conocer que hay más de un 60% más de muertes atribuibles al calor. También han sido más mujeres que hombres porque ellas viven más años.

Las muertes durante el verano de 2025

Si comparamos las épocas estivales, este año sigue superando a las registradas en 2024: 3.651 fallecimientos en 2025 frente a los 2.012 de 2024.

Observando el computo global de ambos años, 2025 sigue muy por encima del 2024 con 5.431 muertes frente a 3.521 respectivamente.

El Ministerio de Sanidad y su llamamiento a la prevención

El mes pasado, la ministra de Sanidad, Mónica García, se pronunció sobre los datos de julio que dejaron 1.060 fallecidos en julio por altas temperaturas, un 57% más que el año pasado. Por ello, García, pidió precaución ante el peligro del mercurio con estas cifras.

"Desde el Ministerio de Sanidad llevamos haciendo campaña sobre las olas de calor y la importancia que tiene el protegernos, el hidratarnos, el proteger a los más vulnerables desde el principio porque consideramos que es uno de los factores de riesgo que impactan en esta época: el aumento de la mortalidad y de los golpes de calor y de agudización de algunas de las patologías" expresó en declaraciones a Radio Nacional.

Un verano que ha dejado huella

Según la web 'El Tiempo.es', el verano de este año ha sido el más cálido registrado en muchas zonas, siendo el mes de junio el más cálido registrado y con una temperatura media propia de julio. En lo que respecta a las olas de calor, se sabe que la comprendida entre el 3 al 19 de agosto, ha sido la tercera más registrada en España y la más intensa desde que tenemos registros en los años 70.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Un incendio en la planta menos cuatro de un aparcamiento de Madrid deja seis coches calcinados

Bomberos desplazados a un incendio en un aparcamiento subterráneo en la avenida del Mediterráneo en Madrid

Publicidad

Sociedad

AVE

Encuentran restos humanos en las vías de alta velocidad entre Madrid y Barcelona

Mujer protegiéndose del calor en Córdoba

Agosto registra 2.177 víctimas mortales atribuibles al calor, más del doble que en julio de este año

Una playa de Canarias

Sin viviendas para los nuevos maestros del sur de Canarias por la carestía del alquiler

Desembarco de fardos en la Costa del Sol ante la atónita mirada de los bañistas
Droga en la Costa

Desembarco de fardos en la Costa del Sol ante la atónita mirada de los bañistas

Coche de la Policía Nacional.
Agresión sexual

Detenido un menor por presunta agresión sexual a una adolescente en Madrid

Agresión migrantes

Unos encapuchados asaltan un centro de acogida de migrantes en Hortaleza

Todo sucede pocos días después de que uno de los migrantes del mismo centro de acogida agrediera sexualmente a una chica del barrio de Hortaleza.

Imagen de archivo de la Guardia Civil.
Cornada

Muere un hombre tras sufrir una cornada en el pecho en Curtia, Oviedo

La víctima estaba en su finca intentando trasladar a los animales a otra parcela colindante.

Imagen del alijo de droga que se incautó en la vivienda

Hallan en "estado deplorable" a una bebé en Orihuela: su abuela utilizaba su carrito para el tráfico de drogas

Imagen de la Guardia Civil en el momento de la detención al narcotraficante italiano.

Detienen en Barcelona al líder de un clan de narcotráfico que había huido de Italia

Tren de Rodalies

La caída de un árbol sobre la catenaria obliga a cortar las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies

Publicidad