Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Cataluña

La caída de un árbol sobre la catenaria obliga a cortar las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies

Cortadas las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies por la caída de un árbol sobre la catenaria. La caída se debe a las condiciones meteorológicas adversas de la región.

Tren de Rodalies

Tren de RodaliesTwitter @vinilius2019

Publicidad

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Se interrumpe la circulación de las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies por la caída de un árbol sobre la catenaria. El operador está gestionando un servicio alternativo por carretera para estas líneas: la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes, la RG1 entre Blanes y Caldes de Malavella y la R11 entre Maçanet-Massanes y Caldes de Malavella (Girona), según han informado fuentes de Renfe a 'Europa Press'.

Cataluña, en alerta naranja

Al parecer, el incidente se debe a las "condiciones meteorológicas adversas" que hay en Cataluña previstas para hoy. Hay avisos naranjas en el extremo nordeste de Cataluña por lluvias de entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en una hora, además de fuertes tormentas.

Las zonas en alerta naranja afectan a la provincia de Barcelona en las áreas del prepirineo, depresión central, prelitoral y litoral; asimismo de Girona, en el Pirineo, prelitoral, Ampurdán y litoral sur del territorio. En Cataluña también habrá tormentas con nivel amarillo que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora.

Los Bombers de la Generalitat han atendido desde las 20.00 horas de este domingo y hasta las 07.00 de este lunes 145 avisos relacionados con las fuertes tormentas en Cataluña, la mayoría han sido por la caída de árboles sobre la vía pública y por la acumulación de agua en bajos, aparcamientos y calles.

En la comarca de la Selva (Girona) se han registrado 30 avisos y 26 en la comarca del Vallès Oriental (Barcelona), informan en la cuenta de la red social 'X'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Irse de vacaciones en septiembre: los días de desconexión para los que aún no vuelven a la rutina

Imagen de archivo de las vacaciones de verano.

Publicidad

Sociedad

Tren de Rodalies

La caída de un árbol sobre la catenaria obliga a cortar las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies

Imagen de un trabajador en una oficina

Vuelta a la rutina: muchos españoles se enfrentan al "peor día del año"

Noticias de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

Imagen de archivo de las vacaciones de verano.
Vacaciones tardías

Irse de vacaciones en septiembre: los días de desconexión para los que aún no vuelven a la rutina

Bomberos desplazados a un incendio en un aparcamiento subterráneo en la avenida del Mediterráneo en Madrid
Madrid

Un incendio en la planta menos cuatro de un aparcamiento de Madrid deja seis coches calcinados

Obama en su discurso en el Despacho Oval
Efemérides

Efemérides de hoy 1 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 1 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 1 de septiembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Extinguidos los mayores incendios de la historia de Galicia tras arrasar más de 78.500 hectáreas en Ourense
Incendios

Protección Civil da por terminada la oleada de incendios forestales: "Este trágico episodio de la historia de España ha finalizado"

La directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha declarado terminada la crisis provocada por los incendios, que han dejado 400.000 hectáreas arrasadas, ocho personas fallecidas y pérdidas económicas superiores a los 600 millones de euros.

Cinco millones de desplazamientos sin incidentes graves en la operación retorno más importante del verano

Cinco millones de desplazamientos sin incidentes graves en la operación retorno más importante del verano

Imagen de la Sagrada Familia

Lanzan pintura a la fachada de la Sagrada Familia para denunciar la gestión de los incendios forestales

Coche policial de la Policía Nacional

Condenan a 10 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de una menor dejándola embarazada en Castellón

Publicidad