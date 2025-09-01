La caída de un árbol sobre la catenaria obliga a cortar las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies

Se interrumpe la circulación de las líneas R1, RG1 y R11 de Rodalies por la caída de un árbol sobre la catenaria. El operador está gestionando un servicio alternativo por carretera para estas líneas: la R1 entre Blanes y Maçanet-Massanes, la RG1 entre Blanes y Caldes de Malavella y la R11 entre Maçanet-Massanes y Caldes de Malavella (Girona), según han informado fuentes de Renfe a 'Europa Press'.

Cataluña, en alerta naranja

Al parecer, el incidente se debe a las "condiciones meteorológicas adversas" que hay en Cataluña previstas para hoy. Hay avisos naranjas en el extremo nordeste de Cataluña por lluvias de entre 40 y 50 litros por metro cuadrado en una hora, además de fuertes tormentas.

Las zonas en alerta naranja afectan a la provincia de Barcelona en las áreas del prepirineo, depresión central, prelitoral y litoral; asimismo de Girona, en el Pirineo, prelitoral, Ampurdán y litoral sur del territorio. En Cataluña también habrá tormentas con nivel amarillo que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento superiores a 70 kilómetros por hora.

Los Bombers de la Generalitat han atendido desde las 20.00 horas de este domingo y hasta las 07.00 de este lunes 145 avisos relacionados con las fuertes tormentas en Cataluña, la mayoría han sido por la caída de árboles sobre la vía pública y por la acumulación de agua en bajos, aparcamientos y calles.

En la comarca de la Selva (Girona) se han registrado 30 avisos y 26 en la comarca del Vallès Oriental (Barcelona), informan en la cuenta de la red social 'X'.

