Detenido un profesor de kárate por agresión sexual a alumnos menores de edad

Un profesor de kárate de 70 años ha sido detenido en Torremolinos (Málaga), acusado de abusar sexualmente de varios alumnos menores de edad. La Policía Nacional le imputa cuatro delitos de agresión sexual cometidos de manera continuada. El detenido responde al nombre de Lorenzo Marín, quien además ha estado vinculado a la federación nacional y autonómica de kárate. Ha ingresado en prisión preventiva por orden judicial mientras continúa la investigación.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por una asociación dedicada a apoyar a víctimas de abusos infantiles. A partir de la información facilitada, el Grupo de Menores (GRUME) de la Comisaría Provincial de Málaga inició las diligencias que permitieron identificar a las primeras víctimas, cuatro jóvenes que hoy ya son adultos. Ellos declararon haber sufrido abusos cuando eran menores, siempre en un contexto de confianza generado por el entrenador.

Manipulación emocional en el modus operandi

El detenido, según los testimonios de las víctimas, solía aprovechar las competiciones y concentraciones deportivas para seleccionar a determinados alumnos con los que compartía habitación de hotel, lugar en el que se habrían producido las agresiones sexuales. Además, aseguraron que estas situaciones se repetían en el gimnasio Goju-Ryu de Torremolinos, donde el entrenador aprovechaba los momentos en que los menores acudían a los vestuarios tras los entrenamientos.

Los primeros indicios policiales señalaban que el detenido manipulaba emocional y psicológicamente a sus víctimas, quienes guardaban silencio a cambio de regalos, halagos y un trato preferencial frente al resto de los alumnos. Este comportamiento, según los investigadores, pudo haberse repetido durante años y afectar a más personas de las que hasta ahora han podido localizar.

La incautación de pruebas clave

Durante el registro efectuado en el domicilio del detenido, los agentes incautaron diez teléfonos móviles, un ordenador de sobremesa, una tableta y varias memorias USB. Todo el material fue entregado al Grupo de Informática Forense de la Policía Científica, que se encargará de analizarlo en busca de posibles pruebas adicionales.

Por el momento, las primeras señales recogidas sitúan el inicio de los abusos en torno al año 2010, aunque no se descarta que pudieran haberse producido incluso en años anteriores, teniendo en cuenta la trayectoria del detenido en el mundo del kárate. La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan la aparición de más víctimas.

