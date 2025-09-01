Encapuchados asaltan un centro de acogida de migrantes en Hortaleza

Un grupo de encapuchados asaltó en la noche de ayer a un grupo de menores migrantes en el distrito madrileño de Hortaleza. Todo sucedió en las inmediaciones del Centro de Primera Acogida del barrio. Tras este incidente, uno de los migrantes tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.

Por el momento, las fuentes oficiales de la Delegación del Gobierno en Madrid han confirmado que "unos encapuchados asaltaron y golpearon a unos menores migrantes en las inmediaciones del centro de acogida donde estaban". Durante una rueda de prensa para detallar el balance de criminalidad de este primer semestre del año, Francisco Martín ha destacado que la Policía Nacional está al frente de las investigaciones, a la par que ha confirmado la asistencia hospitalaria de uno de los menores.

El delegado ha incidido en que a quienes cometan delitos les debe caer toda la "intensidad" policial, y ha recalcado que "los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio".

El debate político

En esta misma rueda de prensa, Martín ha destacado que es "importante que que se analice las circunstancias en las que un menor de un centro podía encontrarse a altas horas de la madrugada en la calle" y la situación en concreto de ese centro. "Pido prudencia, pido responsabilidad y pido que trabajemos conjuntamente en favor en terminar con la violencia sexual y en no utilizar la misma para alimentar los mensajes de odio que algunos promueven con tal de obtener algún tipo de de rédito político", ha añadido.

Sobre el debate político en torno a estos hechos, ha afirmado que es "muy peligroso el criminalizar a colectivos vulnerables como algunos y algunas hacen reiteradamente y han vuelto a hacer este fin de semana". También ha advertido de que "los discursos de odio terminan expresándose en delitos de odio, como ha tildado que es el caso del ataque a residentes de este centro perpetrado ayer por unos encapuchados", tras conocerse la violación.

El Ayuntamiento de Madrid también se ha pronunciado. José Luis Martínez-Almeida, alcalde, ha condenado tanto la violación, así como la agresión por parte de los encapuchados. Martínez-Almeida ha argumentado que desde el PP no quieren negar este debate bajo la premisa de que "el que discrepe del Gobierno de España es racista" porque "es una equivocación muy profunda tratar de esconder una preocupación real que hay en la sociedad española en relación con lo que es la inmigración". Los populares son "favorables" a una inmigración pero sin "buenismo ni política de puertas abiertas".

Una violación a una menor

Este mismo centro de acogida de menores ha cobrado protagonismo después de que el viernes pasado se registrara una violaciónde un menor residente del centro a una joven. El presunto autor ya ha sido detenido y la Policía Nacional se encuentra investigando los hechos. La víctima fue atendida por los médicos del Samur y trasladada a un centro hospitalario. El supuesto agresor, un menor marroquí que residía en el Centro de Menores de Hortaleza, fue detenido y trasladado al Grupo de Menores de la Policía Judicial.

La agresión sexual ocurrió en el parque Isabel Clara Eugenia, situado justo al lado del centro de menores. La menor había quedado con una amiga suya, que mantenía una relación sentimental con otro mena del centro de acogida. La amiga acudió con su pareja y con otro migrante del centro. La víctima explicó que la pareja se marchó del lugar y fue en ese momento cuando el otro mena le comenzó a arrastrar por el suelo y tirar al suelo. Finalmente, le agredió sexualmente.

La adolescente empezó a gritar y una vecina de un bloque cercano salió en su ayuda llamando a la Policía. Los agentes acudieron a la zona y detuvieron al presunto agresor sexual.

La reacción de la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha comentado este suceso a través de la red social X. "Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes. A lo que se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Bajaras cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid. ¡No hay derecho! "¡Ya está bien!", escribía en la publicación.

La Comunidad de Madrid remitirá el caso de este menor inmigrante a la Delegación del Gobierno para que proceda a su reagrupamiento familiar conforme a la legislación vigente.

Según han explicado desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, informan que se ha remitido ya un total de 37 expedientes de menores a Delegación ante la imposibilidad de su integración.

En los últimos años, se han producido varios incidentes en este centro de primera acogida de Hortaleza, como motines, incendios y agresiones.

