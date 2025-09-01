Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detienen en Barcelona al líder de un clan de narcotráfico que había huido de Italia

El detenido estaba en la lista de los más peligrosos y residía en Alicante con una identidad falsa.

Imagen de la Guardia Civil en el momento de la detención al narcotraficante italiano. EFE

Alba Gutiérrez
La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a un fugitivo de la justicia italiana. Este fugitivo se estaba ocultado, bajo una identidad falsa, en la provincia de Alicante. El arrestado lideraba una organización criminal de carácter mafioso que se dedicaba al tráfico de drogas a gran escala, a la extorsión y al tráfico ilegal de armas y explosivos.

Tal y como ha podido confirmar la Guardia Civil a través de un comunicado, el detenido estaba incluido en la lista de los más peligrosos y era un prófugo de la justicia italiana desde 2023 con varias causas penales pendientes. Sobre él, pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades italianas el pasado mes de diciembre para su localización y detención.

Según informó la unidad italiana encargada de la investigación a la Guardia Civil, el huido había encontrado refugio en España, país donde se asentó para evitar su detención.

Residía en Alicante y ocasionalmente, visitaba Barcelona

Tras varios meses de pesquisas, los investigadores del Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil consiguieron ubicar al huido en la provincia de Alicante, donde residía junto a su familia y bajo una identidad falsa.

Una vez localizaron su paradero, realizaron varios operativos tanto en España como en Italia. Tras la investigación, lograron averiguar que el prófugo frecuentaba Barcelona. Precisamente, en la Ciudad Condal es donde ha sido detenido.

En el momento de la detención, los investigadores encontraron las identidades falsas de las que se valía el detenido para evadir el control policial junto a dinero en efectivo y efectos de valor como relojes de alta gama y piezas de oro.

Asimismo, se encontraron numerosos teléfonos móviles y tarjetas de telefonía que hacían mucho más sencillas sus comunicaciones tanto en España como en Italia, su país natal.

Por el momento, el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción, a la espera de resolverse el procedimiento de entrega a las autoridades italianas para su enjuiciamiento en dicho país.

Red de narcotráfico

Antes de la detención, el narcotraficante iba solo y sin vigilancia. Sin embargo, antes de que la Fiscalía italiana emitiera una orden internacional de busca y captura contaba con un entramado de escondites y peones en lugares cercanos a la costa central italiana.

También en la provincia de Nápoles había establecido una organización conectada con proveedores colombianos y operadores brasileños para la importación de cocaína.

Su red estaba creciendo cuando los Carabinieri le propinaron un golpe en el entramado en el que cayeron 16 de sus colaboradores. Fue en ese momento, cuando se confirmó que el detenido ya había establecido relaciones con una rama romana de la Camorra, ampliando su perfil delincuencial.

De hecho, fue escalando puestos de jefe narco local hasta llegar a ser mafioso emergente. También era temido entre sus rivales por varias desapariciones de competidores que se atribuyen a la banda que él mismo formó.

Noticias de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

