Muere un hombre tras sufrir una cornada en el pecho en Curtia, Oviedo

La víctima estaba en su finca intentando trasladar a los animales a otra parcela colindante.

Imagen de archivo de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de la Guardia Civil.

Irene Delgado
Publicado:

Un hombre ha muerto tras sufrir una grave cornada de una vaca en una finca agrícola ubicada en Curtia, en el concejo ovetense de Castrillón. Los hechos han tenido lugar alrededor de las 16:30 horas de este sábado, cuando M. F. O. F., propietario de la finca, intentaba trasladar a los animales a otra parcela colindante.

Según informaron fuentes de la Guardia Civil, el hombre sufrió una cornada en el pecho que le provocó heridas muy graves. Inmediatamente, una patrulla de Seguridad Ciudadana de Piedras Blancas se desplazó hasta el lugar, una zona con pendiente y de difícil acceso para vehículos. También acudió un equipo médico del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Agustín de Avilés, compuesto por un médico, una enfermera y dos técnicos, quienes atendieron al herido en el lugar.

A pesar de que el hombre estaba consciente, su estado era crítico. Tras estabilizarlo, fue evacuado en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

En el momento del suceso, la vaca involucrada corría de un lado a otro en la finca, aunque el propietario había logrado trasladarla a una finca vecina también de su propiedad.

El Seprona de la Guardia Civil de Avilés se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

El fallecido, vecino muy conocido en la zona, deja esposa, dos hijos, tres hermanos y una gran familia, tal y como ha informado 'El Comercio'. Este domingo por la tarde, a las 17 horas, se celebrará una misa funeral en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en Miranda. Posteriormente, recibirá sepultura en el panteón familiar ubicado en el cementerio de Santiago de Ambiedes, en Gozón.

Nueve heridos en el último encierro de San Sebastián de los Reyes

Después de una intensa semana, las fiestas de San Sebastián de los Reyes finalizaron ayer, domingo 31 de agosto, con el octavo y último encierro, que se saldó con nueve heridos. Entre ellos, uno sufrió una cornada en el hombro causada por un cabestro y fue operado en el quirófano instalado en la plaza de toros. Otro corredor recibió un fuerte golpe de un cabestro y fue atendido en el hospital de campaña para valoración.

El hombre intervenido, de 36 años y originario de Zafra (Cáceres), presentó una herida de 12 centímetros en el músculo pectoral izquierdo y fue trasladado al Hospital Infanta Sofía, donde permanece con pronóstico reservado. Los otros siete afectados sufrieron lesiones leves y están siendo evaluados por el personal sanitario que cubrió el recorrido, según informó Pedro Martínez, jefe de Protección Civil.

Este último encierro contó con la participación de 2.900 corredores y toros de la ganadería Zalduendo, desarrollándose en un tiempo de 2 minutos y 12 segundos. Martínez destacó que, a pesar de la gran afluencia de público, el balance de la semana ha sido muy positivo, sin incidentes graves.

