Hallan en "estado deplorable" a una bebé en Orihuela: su abuela utilizaba su carrito para el tráfico de drogas

Dentro de la denominada 'Operación Pinax', se ha detenido a la abuela y a su yerno. La menor fue encontrada desatendida en la vivienda donde se vendía droga.

Imagen del alijo de droga que se incaut&oacute; en la vivienda

Imagen del alijo de droga que se incautó en la viviendaGuardia Civil

Mario Ramírez Millán
Publicado:

La Guardia Civil ha encontrado a un bebé en "un estado deplorable" en una vivienda de la localidad alicantina de Orihuela. La casa no tenía abastecimiento de agua ni de electricidad; además, se tiene la constancia de que se podrían vender drogas.

En el marco de la denominada 'Operación Pinax', el Instituto Armado ha detenido a una mujer de 40 años, que era la abuela de la menor, y a la pareja de su madre, de 19 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. La madre del bebé, de 18 años, hija de la mujer detenida, está imputada por un delito de abandono de menores.

Las investigaciones

Las investigaciones se remontan al mes de julio de este mismo año, cuando fue la propia Guardia Civil la que empezó a tener constancia de que en una vivienda de la localidad de Orihuela, se podría estar llevando a cabo tráfico de drogas. Por ese motivo, con la intención de conocer los hechos y poder esclarecer todo lo que estaba sucediendo en la vivienda, el puesto de la Benemérita de Torrevieja puso en marcha la denominada 'Operación Pinax'.

Según explican desde el propio cuerpo, en las primeras fases de la investigación, las autoridades del puesto localizaron la ubicación de la vivienda, donde supieron que residían una mujer de 40 años, su yerno de 19 años y su hija de 18. También supieron que había una menor en la casa.

Conforme fueron avanzando las investigaciones de las autoridades, pudieron conocer que tanto la abuela como el yerno se dedicaban al tráfico de drogas. Por lo que pudieron llegar a la conclusión de que esa casa se estaba usando para la venta ilícita de drogas.

El 'modus operandi'

Mientras que se sabe que el primero la distribuía al menudeo en el municipio, la abuela estaba planeando trasladar una mayor cantidad a la provincia de Granada, oculta en un carrito de bebé, según explica la misma Guardia Civil. Los agentes practicaron un registro en la vivienda investigada, donde comprobaron que no había suministro de agua y electricidad y que la menor, un bebé, se encontraba desatendida.

Durante el registro de la vivienda en la localidad, se intervinieron 5,137 kilogramos de hachís, motivo por el que se procedió a la detención inmediata de la abuela y del yerno. Asimismo, por la situación que presentaba la menor cuando fue encontrada, la madre fue investigada y se enfrenta a un presunto delito de abandono de menores.

Los dos detenidos, junto con la droga intervenida que había en el interior de la vivienda, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Orihuela, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares. En lo relativo a la menor, se dio cuenta al Ayuntamiento de Orihuela, y además se realizó su entrega a los Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana.

Imagen del alijo de droga que se incautó en la vivienda

