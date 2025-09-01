Desembarco de fardos en la Costa del Sol ante la atónita mirada de los bañistas

Ha sucedido este fin de semana, mientras decenas de bañistas disfrutaban de un tranquilo día de playa en familia, una embarcación se ha acercado hasta la orilla y ha comenzado a descargar varios bultos que presumiblemente contenían droga. Los hechos han ocurrido en una concurrida playa de Casares, en la Costa del Sol.

Móvil en mano, los bañistas han podido grabar la escena en la que tres individuos, con total tranquilidad, comenzaron a trasladar varios fardos de gran tamaño desde la embarcación que acababa de llegar hasta un vehículo todoterreno, que esperaba a escasos metros y en la misma playa. A sabiendas de que estaban siendo grabados, algunos de estos porteadores se cubrían el rostro y otros mostraban su cara con indiferencia ante la atónita mirada de los veraneantes quienes comentan en los vídeos que se trata de un desembarco de droga.

Cada vez con más frecuencia

Es ya una imagen que se repite cada verano, y cada vez como mayor frecuencia, en las costas andaluzas. También este fin de semana se produjo otro desembarco en la cercana playa de Zahora, en la localidad gaditana de Barbate, cerca del faro de Trafalgar, cuando una pequeña embarcación de tipo recreativo se acercaba a escasos metros de la orilla desde la que lanzaron tres fardos al agua que fueron cargados posteriormente en un quad para transportarlos por la playa.

La Guardia Civil investiga ambos sucesos, e intenta identificar a los ocupantes de ambas embarcaciones, así como a los conductores de los vehículos implicados y el contenido de los fardos desembarcados durante este fin de semana en las costas andaluzas

