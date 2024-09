Detenido en Francia el hermano del supuesto autor del atentado contra Vidal-Quadras

El pasado junio se conocía la noticia de que la Policía Nacional había detenido en Países Bajos al presunto autor material de los disparos contra Alejo Vidal-Quadras en Madrid. Una detención que llegaba de manos de agentes holandeses tras una orden de detención internacional que se había fijado en la Audiencia Nacional tras el atentado del pasado 9 de noviembre.

Se detuvo a Mehrez Ayari, de 37 años: un ciudadano francés de origen tunecino con múltiples antecedentes en Francia, su país de procedencia. Sin embargo, las detenciones respecto a este caso no han cesado y este lunes 2 de septiembre, se ha detenido al hermano de este supuesto autor material. Ha sido detenido, en este caso, por su presunta participación directa en la planificación y logística del atentado contra el expolítico.

El sospechoso también de origen tunecino, ha sido arrestado en virtud de una orden europea de detención y entrega (OEDE), emitida por las autoridades españolas, según ha informado la Policía Nacional.

Se trata de la séptima persona arrestada en el contexto de la investigación sobre el atentado al exdirigente del PP en Cataluña y fundador de Vox. Una investigación que está en manos de la Audiencia Nacional después de que el propio autor material, Ayari, fuera detenido este pasado 6 de junio en Haarlem, mientras se encontraba en la calle, cuando iba a cometer otro delito parecido.

Vinculación con la Mocro Maffia

La detención de Ayari hizo que las investigaciones se dirigieran a la Mocro Maffia. Fuentes próximas a esa investigación señalaron la posible vinculación con este tipo de mafia y apuntaló la pista que la propia víctima dio a la Policía al asegurar que detrás de los disparos estaba el régimen iraní por sus relaciones con la oposición de ese país.

Estas mismas fuentes aseguran que no es la primera vez que el régimen de Irán "contrata" a sicarios de la Mocro Maffia. En otro caso, también fueron detenidas otras cinco personas, entre ellas una mujer de nacionalidad holandesa, el pasado 30 de abril, también en Países Bajos. Se las vinculaba también con la financiación del atentado y la vigilancia al expolítico del PP.

Los tres primeros arrestos

A parte de la mujer mencionada de nacionalidad holandesa, antes que a ella, en la frontera colombiana, fue detenido Greg Oliver Higuera Marcano, de Venezuela. Supuestamente estaba implicado en la compra de la motociclera empleada en el atentado y cuya extradición ya ha solicitado también el juez.

Estos primeros tres arrestos se produjeron el 21 de noviembre de 2023 en España: una pareja de Lanjarón (Granada) y un joven de Fuengirola (Málaga). El hombre procedente de Granada ingresó en prisión provisional. La mujer y el joven, quedaron en liberad.

¿Cómo se encuentra Vidal-Quadras?

Desde el pasado 9 de noviembre, Alejo Vidal-Quadras ha visto su vida totalmente revolucionada. Fue víctima de un atentado que casi acaba con su vida mientras volvía a casa tras su habitual paseo por El Retiro. Un hombre le disparó en la cara antes de huir en moto. Hace unos meses, reapareció en Espejo Público para ofrecer la primera entrevista en televisión tras este ataque.

Contó como fue el atentado: "El sicario se acercó por detrás y me habló, me saludó y yo giré la cabeza. Pero al girarla la incliné y la bala, que iba destinada al cuello, siguió una trayectoria que me destrozó el maxilar, pero que no afectó a ningún órgano vital".

"He resucitado, yo tendría que estar muerto", dice entre risas. "El hecho de verme en el mundo es un gran estímulo para seguir viviendo. Siento una enorme gratitud con mi familia, sin la cual probablemente no hubiera podido superarlo; con el equipo médico, que me recompuso la cara y me atendió durante toda mi estancia en el hospital; al hombre que me salvó la vida y a todo el mundo que me ha mandado su apoyo", sentenciaba.

