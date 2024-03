Alejo Vidal-Quadras, recuperado tras el atentado: "El régimen iraní sacó una lista negra y yo estaba el primero"

El pasado 9 de noviembre, Alejo Vidal-Quadras fue víctima de un atentado que casi acaba con su vida. El exeuroparlamentario volvía a casa tras su habitual paseo por el parque madrileño de El Retiro cuando un hombre le disparó en la cara antes de huir en motocicleta. El tiro pretendía acabar con la vida del expolítico, que ha pasado por las filas de PP y Vox. Pero al no impactar ni en la cabeza ni en el cuello, Vidal-Quadras sobrevivió.

Cayó al suelo, pero gracias al auxilio de un vecino que pasaba por allí, no se desangró. Pasó 16 días hospitalizado, cinco en la UVI y varios meses de recuperación. A día de hoy, casi cuatro meses después del disparo, todavía no se sabe ni quién ordenó matar al expresidente del PP catalán ni por qué. Este miércoles ha acudido a Espejo Público para ofrecer la primera entrevista en televisión tras el ataque que sufrió.

Sonriente y recuperado, ha comenzado explicado cómo salvó su vida "milagrosamente": "El sicario se acercó por detrás y me habló, me saludó y yo giré la cabeza. Pero al girarla la incliné y la bala, que iba destinada al cuello, siguió una trayectoria que me destrozó el maxilar, pero que no afectó a ningún órgano vital".

"He resucitado, yo tendría que estar muerto"

"Él quería dispararme de cara", ha continuado, mostrando con orgullo sus cicatrices y agradeciendo la labor de los cirujanos maxilofaciales del Gregorio Marañón, que le operaron tras el atentado. "Pero ahora tengo, dicho sea con toda modestia, buen aspecto, aunque llevo tres placas metálicas dentro", ha dicho entre risas.

No perdió nunca la consciencia durante el suceso, mantuvo el conocimiento todo el tiempo, pero estaba conmocionado. "Quedé en shock, pero vi el charco de sangre en el suelo. En el primer momento pensé que me habían matado". Pero no fue así, logró sobrevivir, aunque con algunas secuelas.

Tiene una parte de la cara dormida y "psicológicamente, lo he pasado muy mal. Aunque con ayuda psicológica y médica estoy mucho mejor", ha apuntado. Además, tiene un tímpano perforado y "todavía no estoy al 100% en forma física". Asimismo, prefiere no ver las imágenes del atentado "porque todavía me afecta demasiado".

"He resucitado, yo tendría que estar muerto", dice entre risas. "El hecho de verme en el mundo es un gran estímulo para seguir viviendo. Siento una enorme gratitud con mi familia, sin la cual probablemente no hubiera podido superarlo; con el equipo médico, que me recompuso la cara y me atendió durante toda mi estancia en el hospital; al hombre que me salvó la vida y a todo el mundo que me ha mandado su apoyo".

Objetivo de los ayatolás

En el mismo momento del ataque, Vidal-Quadras pensó que detrás estaba el régimen iraní. De hecho, en la ambulancia escribió a los enfermeros en el móvil la palabra "Irán". "A la luz del historial terrorista del régimen iraní, mi conclusión fue esa", ha explicado este miércoles.

"El régimen iraní utiliza mafias internacionales para cometer este tipo de atentados contra sus enemigos y yo llevo 20 años apoyando a la resistencia iraní", ha continuado, desvelando que sabía que era objetivo de los ayatolás: "El régimen sacó una lista negra de enemigos y yo estaba el primero. Pero eso no hizo que cambiara mis rutinas porque pensé que no se atreverían".

Este atentado está investigado por el juez correspondiente de la Audiencia Nacional y por la Policía, no solo española sino europea, porque el sicario estaba fichado. Ha habido cuatro detenciones, pero el autor material del disparo aún sigue en libertad, que está en busca y captura.

