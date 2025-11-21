DURAS IMÁGENES: Brutal paliza a una chica adolescente por parte de otras menores en La Palma

“¡Dale! ¡Dale por la boca!” Así jalea una de las jóvenes a otros menores que hacen un corrillo en torno a una chica. Todos tienen la misma edad, entre 13 y 14 años. Están escondidos entre unos contenedores en el puerto de Santa Cruz de La Palma.

En un momento de la discusión la violencia escala y una de ellas la empuja, los demás empiezan a animar al resto. Otra la agarra de los pelos, la tira al suelo y empiezan a patearla, darle puñetazos en la cara y en la espalda mientras otra no deja de golpearla. Todo esto ocurre mientras la persona que graba no deja de jalearles para que continúe: ¡Patada por el lado, toma! ¡Te toca, dale ya!

Durante varios minutos la joven recibe golpes de varios de ellos mientras está en el suelo. Es tal la violencia que uno de los chicos, intercede y trata de parar la agresión. Aunque por poco tiempo, porque minutos después la agresión continúa. Solo paran cuando oyen a la policía ¡La poli, la poli! En ese momento el vídeo se detiene.

Segundo caso de brutal agresión juvenil en Canarias en días

Son casi dos minutos de extrema violencia, agresividad y odio entre menores que no solo agreden sino que además graban y difunden como un trofeo sus acciones contra una igual. Los hechos ocurrieron el 23 de octubre en Santa Cruz de La Palma, en el muelle, entre contenedores. El vídeo se difundió por parte de los propios menores a través de las redes sociales y llegó a manos de la Policía que ha abierto una investigación y ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de menores los hechos.

Según hemos podido saber, a lo largo de la mañana de este viernes la Fiscalía se ha puesto en contacto con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para recabar información de las familias de los menores que intervienen en esta pelea. En un momento del vídeo uno de los chicos le dice a la agredida “en lo que yo salga del centro (de menores) tú entras” en referencia al centro de menores con medidas judiciales Valle Tabares.

Desde la consejería de Bienestar Social, Juventud, Infancia y Familia del Gobierno de Canarias aseguran que no tienen conocimiento de que haya denuncia sobre algún menor bajo su tutela en torno a este hecho.

Es el segundo caso de agresión múltiple a un menor en Canarias en los últimos días. La semana pasada un menor era increpado y agredido por otro en Gran Canaria y desde la consejería de Educación ya han tomado medidas. Por un lado están investigando si estos hechos han ocurrido únicamente en la calle o también en el entorno educativo del centro al que acuden los menores. Pero también trabajan aplicando medidas de corrección con charlas que imparten desde la consejería con apoyo de la Policía Nacional.

