Detenidas dos personas por la muerte de la niña electrocutada en la feria de Murcia

El pasado sábado una niña de dos años sufrió una fuerte descarga eléctrica mientras saltaba en una cama elástica en Alquerías, Murcia. Sobre las 00:01 horas de esa noche, el 112 recibió la llamada informando que la pequeña estaba inconsciente y sangraba por la nariz. Se envió una Unidad Móvil de Emergencias y una ambulancia asistencial, pero tras una hora de reanimación, el personal sanitario solo pudo certificar el fallecimiento.

El incidente tuvo lugar durante las fiestas patronales del municipio murciano de Alquerías. Además de la menor de dos años fallecida, también disfrutaban de la atracción tres niños más, de 8, 11 y 12 años que resultaron heridos, y posteriormente fueron trasladados por medios propios al hospital.

Este jueves, la Guardia Civil ha detenido a dos personas a lo que se les imputa un delito de homicidio por imprudencia grave y cuatro delitos de lesiones. El Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia abrió diligencias y una vez identificados y localizados los implicados se ha procedido a la detención. Ambos han sido trasladados al juzgado donde prestarán declaración ante el juez que decretará si ingresan en prisión o quedan en libertad.

Las principales hipótesis de los investigadores apuntan a que el motivo de la descarga fue por un fallo en la toma de tierra, aunque también están analizando los cuadros eléctricos o focos. Desde la Comunidad Autónoma de Murcia afirman que quien tenía la última palabra en cuanto a la instalación era el ayuntamiento local de Alquerías, y desde el ayuntamiento afirman lo contrario, que era la comunidad.

El ayuntamiento mantiene que la Dirección General de Energía y Actividad Industrial de la comunidad es el organismo que autoriza técnicamente la puesta en marcha de instalaciones temporales de baja tensión, como son las ferias. Y que es el titular o feriante quien solicita los permisos, aporta documentación y, sobre todo, asume la responsabilidad técnica y civil del uso de su instalación.

Pero por el contrario, la Comunidad de Murcia aclara que sus competencia son la autorización de espectáculo extraordinarios y actividades recreativas ocasionales, como las ferias siempre que pertenezcan a promotores privados. Sin embargo, si se trata de una actividad promovida por el ayuntamiento, este es el que autoriza.

La cuestión es que la comunidad asegura que en el registro de la CARM no hay ninguna petición o solicitud de autorización relacionada con la feria de atracciones de Alquerías, por lo que desconocer quien es el promotor de esta.

"Le dije que no tocara la valla"

El padre de uno de los heridos recuerda aquel día: "El sábado, sobre las doce, llegamos al ferial y los niños querían ir a la cama elástica. Compramos las fichas y se montaron en la atracción. Había dos niñas. Una, la fallecida y otra, amiga de esta". Su hijo, de 11 años, se montó con su sobrino, de 12 años, y los padres quedaron frente la atracción hablando.

Pero de repente "la madre de la niña se puso muy alterada y empezó a gritar", explica . Entonces, se giraron y observaron como la menor de dos años "estaba tirada en la escalera, agarrada en la valla. La madre la cogió e intentó pero la niña no reaccionaba", explicó este progenitor.

Siguiendo su relato, los allí presentes desconocían lo que había sucedido hasta que un señor dio la voz de alarma. "Dijo que se trataba de una descarga eléctrica, que a la niña le había dado corriente", indicó, que añadió que su hijo también sufrió heridas. Intentó comunicarse con su hijo, "le dije que no tocaran las vallas pero con la música no me oía. Al final puso la mano y cayó desplomado. Pensé que estaba muerto. Lo cogí en brazos en las escaleras y lo zarandeé. El calcetín pudo servirle como un aislante", ha explicado.

