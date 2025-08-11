Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, lunes 11 de agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, lunes 11 de agosto de 2025

Los incendios activos en España, las palabras de Netanyahu o la ola de calor, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 11 de agosto.

Incendios activos en España

La situación de los incendios en España continúa siendo complicada este lunes. La labores de extinción continúan en los fuegos que afectan a Galicia, Navarra o Castilla y León, donde hay cinco fuegos en León y que se ha calcinado parte de Las Médulas, paraje declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que su nuevo plan militar para Gaza "es la mejor forma de terminar la guerra" contra Hamás.

Ola de calor

La segunda ola de calor del año puede colarse como una de las más duraderas desde que se tienen registros si se prolonga hasta el próximo jueves. Según los datos más recientes, en lo que se lleva de verano, el calor se ha cobrado la vida de 1.500 personas.

Noche de angustia en Zamora: 700 evacuados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda

Incendios

Sociedad

Coche accidentado Canarias

El momento donde un coche impacta contra un taxi y casi acaba en tragedia en Las Palmas: el conductor dio positivo en alcohol

Reparto de menores migrantes no acompañados

Comienza el primer traslado de menores migrantes a la península desde Canarias

Incendio en Zamora

Noche de angustia en Zamora: 700 evacuados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda

Vista del incendio que se registra en los alrededores de Maceda (Ourense) el domingo 10 de agosto
Galicia

Galicia lucha contra tres grandes incendios y detienen a un pirómano en Ourense: "Estaba plantando fuego en unas malezas"

Reconstrucción mezquita de Córdoba
Restauración Mezquita-Catedral

Reabre al público la Mezquita-Catedral de Córdoba y hoy se inician los trabajos de restauración tras el incendio

Incendio León, Las Médulas
Incendio

Última hora del incendio de León, en directo: El fuego arrasa Las Médulas y obliga a desalojar a más de 1.400 personas en El Bierzo

El cambio de viento disparó el avance del incendio y provocó evacuaciones urgentes en siete localidades de León y Zamora.

Úrsula Corberó

Efemérides de hoy 11 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 11 de agosto?

Imagen de archivo de ola de calor

El verano se ha cobrado ya 1.500 muertes por causa del calor en España

Imagen de archivo de migrantes desembarcando en Ceuta.

Alerta migratoria en Ceuta: un centenar de personas intenta cruzar a nado desde Marruecos

