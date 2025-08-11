Noticias de hoy, lunes 11 de agosto de 2025

Los incendios activos en España, las palabras de Netanyahu o la ola de calor, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, lunes 11 de agosto.

Incendios activos en España

La situación de los incendios en España continúa siendo complicada este lunes. La labores de extinción continúan en los fuegos que afectan a Galicia, Navarra o Castilla y León, donde hay cinco fuegos en León y que se ha calcinado parte de Las Médulas, paraje declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que su nuevo plan militar para Gaza "es la mejor forma de terminar la guerra" contra Hamás.

Ola de calor

La segunda ola de calor del año puede colarse como una de las más duraderas desde que se tienen registros si se prolonga hasta el próximo jueves. Según los datos más recientes, en lo que se lleva de verano, el calor se ha cobrado la vida de 1.500 personas.

