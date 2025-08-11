Noche de angustia en Zamora: 700 evacuados por el incendio de Molezuelas de la Carballeda

En Zamora, los bomberos han pasado la noche luchando contra las llamas. El incendio de Molezuelas de la Carballeda ha provocado la evacuación de cuatro localidades. Entre otras cosas, preocupa la proximidad del fuego a las viviendas. Alrededor de 500 vecinos han pasado la noche en el polideportivo de Carmazana de Tera y unas 150 personas se han quedado en el albergue de Rionegro del Puente.

Por el momento, hay tres carreteras cortadas y la UME está ayudando en las labores de extinción. Actualmente las llamas están arrasando en Molezuelas de la Carballeda, así lo pueden ver en las imágenes. Se ha declarado el nivel 2 de peligrosidad por grave riesgo para la población, ya que las llamas se sitúan muy cerca de los núcleos urbanos.

Hay alrededor de 700 vecinos evacuados de cuatro localidades y se ha habilitado un pabellón para que puedan estar aquellos pueblos a los que han desalojado.

"Hay pueblos más afectados que otros, pero de momento estamos todos aquí juntos", cuenta una vecina. La UME ya se ha desplegado y la Guardia Civil también está ayudando en las labores de extinción. Aun así, la velocidad del viento y el cambio de dirección dificulta la extinción del fuego, que hasta el momento sigue activo.

Localidades evacuadas

Molezuelas de Carballeda (evacuadas 150).

Cubo de Benavente (evacuadas 200).

Congosta (evacuadas 200).

Uña de Quintana (evacuadas 150)

Carreters cortadas

ZA-111 Rionegro - Molezuelas - Cubo Bnv - límite León.

ZAP 1510 del p,k, 34 al p.k. 37 entre Uña y Molezuelas.

ZAP 2454 entre Cubo y Villalverde y entre Cubo y Congosta.

Reacciones políticas

Tanto el Presidente del Gobierno como el de la Junta de Castilla y León han mostrado su preocupación por los incendios. Lo han hecho a través de sus redes sociales.

Pedro Sánchez ha mostrado su solidaridad con todos los vecinos afectados y ha agradecido su trabajo a los efectivos desplegados en la zona. Mañueco además ha pedido que se extreme la precaución especialmente a los vecinos de las zonas afectadas.

Explosión de gas en Zamora

Zamora también fue escenario de otro incendio hace tan solo unos días, en concreto, el 1 de agosto. Ocurrió a las 8:45 de la mañana, y fue causado por una explosión de gas. Así notificó el centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Castilla y León.

La explosión tuvo lugar a la altura de los números 24 y 35 de la calle Regimiento de Toledo de la capital zamorana. Según detalló este servicio, recibieron varias llamadas en las que relataban la explosión y el posterior incendio en un camión.

Más tarde se supo que este vehículo era un camión de reparto de bebidas que acabó carbonizado. Las llamas llegaron a los cinco metros de altura y se mantuvieron en la calle al menos quince minutos. No se consiguió extinguir estas llamas hasta que se logró cortar el suministro de gas en el tramo de la calle situada entre las avenidas Príncipe de Asturias y Requejo de Zamora.

Los agentes desalojaron dos bloques de vivienda, tanto el colindante como el afectado por las llamas. Además, se confinaron varios vecinos por motivos de seguridad.

Todo apunta a que la tubería causante, viene de las obras de la Red Calor, unos trabajos de ampliación de la Red de Distribución Urbana para Suministro de Energía Térmica mediante Energías Renovables, según explicó 'La Opinión de Zamora'. No obstante, el origen de esta explosión no está claro.

Este incendio dejó dos afectados, un trabajador de las obras red de calor de Zamora, de 40 años, y una viandante de 17 años.

El hombre herido de mayor gravedad fue trasladado en una UVI móvil al hospital Virgen de la Concha de Zamora, a su vez que la joven tras desmayarse mientras pasaba por el lugar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com