El momento donde un coche impacta contra un taxi y casi acaba en tragedia en Las Palmas: el conductor dio positivo en alcohol

En torno a las 10:00 de la mañana, varias personas desayunaban tranquilamente en una cafetería de Las Palmas de Gran Canaria cuando un fuerte estruendo los sorprendió. Un coche chocó contra un taxi en plena calle, y tras el impacto, el vehículo quedó a escasos metros de impactar en el local.

Los dos conductores resultaron heridos, pero afortunadamente, sus lesiones no parecen graves, según informa el medio 'Atlántico hoy'. Sin embargo, la Policía Local ha confirmado que el conductor del coche particular, al que se le considera el responsable del accidente, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

