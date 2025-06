El padre de uno de los niños electrocutados en una atracción en Murcia: "Pensé que estaba muerto"

Dos días después del suceso ocurrido este sábado en una atracción de feria en Alquerías, Murcia, y donde falleció una niña de dos años y otros tres menores resultaron heridos, el padre de uno de ellos ha relatado los hechos. "El sábado, sobre las doce, llegamos al ferial y los niños querían ir a la cama elástica. Compramos las fichas y se montaron en la atracción. Había dos niñas. Una, la fallecida y otra, amiga de esta. Mi hijo de once años y mi sobrino de doce se montaron y nosotros nos quedamos enfrente, charlando. A los pocos minutos, la madre de la niña se puso muy alterada y empezó a gritar. Nos giramos y ya vimos a la pequeña. Estaba tirada en la escalera,agarrada en la valla. La madre la cogió e intentó pero la niña no reaccionaba", explicó este progenitor.

Siguiendo su relato, los allí presentes desconocían lo que había sucedido hasta que un señor dio la voz de alarma. "Dijo que se trataba de una descarga eléctrica, que a la niña le había dado corriente", indicó, que añadió que su hijo también sufrió heridas. "Rápidamente lo llamé, le dije que no tocaran las vallas pero con la música no me oía. Al final puso la mano y cayó desplomado. Pensé que estaba muerto. Lo cogí en brazos en las escaleras y lo zarandeé. El calcetín pudo servirle como un aislante", ha explicado.

Tras avisar a los servicios de emergencia, llegó una primera ambulancia que atendió a la niña para intentar reanimarla. "Después vino otra ambulancia y ya atendieron a mi hijo y a los otros niños. Le hicieron una exploración y nos dijeron que fuéramos al hospital para hacer un chequeo", ha contado el padre, quien añade que su hijo se encuentra muy asustado pero está bien.

Reacciones

Desde la Comunidad Autónoma de Murcia afirman que quien tenía la última palabra en cuanto a la instalación era el ayuntamiento local de Alquerías, y desde el ayuntamiento afirman lo contrario: quien tenía la última palabra era la comunidad. Además, aún sigue la pregunta abierta sobre quién fue exactamente la persona que colocó el cable de la corriente eléctrica de manera que provocó una descarga eléctrica de esa magnitud.

Por su parte, la titular del Juzgado de Instrucción 9 de Murcia, en funciones de guardia, abrió diligencias previas por posible homicidio imprudente tras el fallecimiento de una menor. Según el auto judicial, los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de homicidio imprudente y lesiones imprudentes.

