Detenida una pareja en Málaga: él le rompió una botella en la cara y ella le apuñaló

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una pareja por lesiones. Tal y como han confirmado fuentes policiales, el hombre llegó a romperle una botella en la cara a su novia. Asimismo, su novia presuntamente le apuñaló.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles alrededor de las 4.50 horas de la madrugada. Sobre esa hora, varias personas alertaron a los servicios de emergencia de una pelea que estaba ocurriendo en un hotel que se encuentra en la Avenida Luis Buñuel, tal y como ha detallado el periódico Sur.

Hasta el lugar, se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y los servicios sanitarios, que comprobaron que se trataba de una pareja y que ambos tenían lesiones. Según el diario Sur, el hombre presentaba dos cortes: uno en la pierna y otro en el costado. También ella presentaba lesiones: en este caso, la mujer tenía heridas cerca de una oreja y varios hematomas.

Al parecer, y según el diario, la pareja discutió mientras estaban en la habitación del hotel. Presuntamente, en un momento de la disputa, él agarró una botella de champán y se la estampó en la cara, además de propinarle un puñetazo. Tras recibir el golpe, ella cogió uno de los cristales para apuñalar al hombre.

Tras este hecho, ambos fueron trasladados al hospital y les curaron las lesiones. Posteriormente, fueron arrestados pero ninguno quiso declarar en comisaría.

Dos detenidos por robos en apartamentos turísticos de Marbella

Hace más de una semana, la Policía Nacional detuvo a dos personas pertenecientes a un grupo criminal especializado en el robo con fuerza en apartamentos turísticos de Marbella.

En concreto, a los dos se les imputa la presunta autoría de nueve robos con fuerza y delitos de falsedad documental, tal y como ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

Los arrestados estaban altamente cualificados en robos en inmuebles, en horario nocturno y mediante la técnica del resbalón. Según han afirmado los agentes, el valor de lo robado supera los 640.000 euros.

La investigación fue llevada a cabo por agentes del Grupo de Robos de la Comisaría de Marbella. Los agentes pudieron dejar constancia de que los sospechosos pertenecían a una organización especializada en robos con fuerza en domicilios mediante la técnica del resbalón, pequeños forzamientos o escalo de muros de poca altura.

No obstante, los investigadores tampoco han descartado que los ladrones utilizasen otras técnicas más sofisticadas como el bumping o el impresioning, debido a que algunos denunciantes manifestaron que habían cerrado la puerta por completo y al volver a su hogar o a su apartamento turístico, no observaron ningún tipo de forzamiento en las cerraduras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com