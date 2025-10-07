Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Sarampión

Detectan un brote de sarampión en el Garraf con ocho casos confirmados

Salut investiga un brote de sarampión en el Garraf, Barcelona, con ocho casos confirmados y un seguimiento epidemiológico que abarca ya a un centenar de personas expuestas en distintos entornos familiares, sanitarios, comunitarios y educativos

S&iacute;ntomas del sarampi&oacute;n

Síntomas del sarampiónIstock

Publicidad

Claudia Justes
Publicado:

El Departament de Salut de la Generalitat ha identificado un brote de sarampión en la comarca del Garraf, en la provincia de Barcelona, con un total de ocho casos registrados en un mismo municipio durante el mes de septiembre. El primer caso presentó síntomas el pasado 4 de septiembre y el último, el día 29, lo que indica que el brote aún permanece activo.

Fuentes de Salut han confirmado que varios de los afectados pertenecen a una misma familia. La mayoría de los contagios se han dado en personas de entre 7 y 44 años, predominando los adolescentes y adultos jóvenes. Tres de los pacientes han requerido hospitalización; dos ya han sido dados de alta y el tercero continúa ingresado, aunque por una causa no relacionada con el sarampión.

Los casos, que tienen un vínculo epidemiológico entre sí, han tenido impacto en distintos ámbitos, incluyendo el entorno familiar, centros sanitarios, así como espacios comunitarios, de ocio y universitarios. Debido a estas exposiciones, el estudio del brote se ha ampliado y actualmente se está haciendo seguimiento a alrededor de un centenar de personas.

El Departament de Salut destaca que las personas identificadas han sido informadas por el Servicio de Vigilancia Territorial sobre las medidas necesarias para contener el brote, y actualmente se encuentran bajo control y seguimiento para evitar una mayor propagación del virus.

Según la misma fuente, el brote actual (con varios casos en personas no inmunizadas, con alta movilidad y gran interacción social) y el elevado número de exposiciones en espacios concurridos, hacen que el riesgo de transmisión en la zona sea considerado “alto”.

Ante este escenario, Salut Pública ha evaluado a 315 contactos y ha ofrecido recomendaciones específicas a unas 100 personas como parte del protocolo de control para frenar la expansión del sarampión.

Aumentan un 110% los casos de sarampión en 2025

Hasta el 3 de octubre, Catalunya ha registrado 71 casos confirmados de sarampión en 2025, lo que representa un aumento del 110% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se notificaron 34 casos. De los afectados, el 58% tiene entre 16 y 45 años, y el 21% (15 personas) son menores de cinco años. La mayoría no estaban vacunados o tenían la pauta incompleta. Además, los hombres representan el 66% de los casos (47), frente al 34% de mujeres (24).

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es una infección vírica altamente contagiosa que comienza con síntomas similares a los de un resfriado y progresa con una erupción rojiza que aparece en la cabeza y se extiende al resto del cuerpo.

Aunque suele ser una enfermedad leve, puede volverse grave, sobre todo en niños pequeños, personas con sistemas inmunitarios debilitados, mujeres embarazadas, adultos no vacunados y personas con desnutrición. En casos graves, puede llegar a ser mortal. Salut insiste en que la forma más eficaz de prevenir la enfermedad es mediante la vacuna triple vírica, que es segura y altamente efectiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Noticias de hoy, martes 7 de octubre de 2025

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Imagen de un agente de la Guardia Civil.

Muere un hombre al caer por el hueco del ascensor tras quedar atrapado en su edificio en Silla, Valencia

Se derrumba un edificio en la calle Hileras del centro de Madrid

Se derrumba un edificio del centro de Madrid que deja 10 heridos y 4 desaparecidos

Una persona mayor en un hospital

500 personas viven en los hospitales públicos de Canarias: "Hay pacientes que llevan hasta tres años viviendo en una planta"

Síntomas del sarampión
Sarampión

Detectan un brote de sarampión en el Garraf con ocho casos confirmados

Vista general de Eurovisión 2025 en Suiza
Eurovision

Alemania presiona a la UER y amenaza con retirarse de Eurovisión si Israel es expulsado

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.
Lleida

Detenido en Lleida el padre acusado de agredir sexualmente a su hija tras quebrantar la orden de alejamiento

El hombre, de 40 años, fue arrestado de nuevo este martes después de presentarse en el edificio donde vive la víctima; el domingo quedó en libertad con cargos y con prohibición de acercarse a menos de 200 metros.

Un asesino múltiple se instala en una aldea de Ourense ante el miedo de sus vecinos: "antes de saber quien era le ayudabamos"
Asesino múltiple

Un asesino múltiple se instala en una aldea de Ourense ante el miedo de sus vecinos: "antes de saber quién era le ayudábamos"

Salió de prisión en febrero. En su historial suma el asesinato de un hombre, de una niña de 11 años en los años ochenta, y de una mujer en Ourense en 2005. Los vecinos están preocupados por su nuevo vecino.

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Ataca con 2 cuchillos a varios policías, se atrinchera tras una discusión vecinal y recibe varios disparos en las piernas en Madrid

Vehículo de la Policía Local de Málaga

Un hombre agrede sexualmente a una menor, le ataca con unas tijeras e intenta huir a nado en Málaga

Captura de un vídeo de la reunión del Cecopi grabado por la productora contratada por Emergencias de la Generalitat en la mañana del 29 de octubre

Vídeos del día de la Dana revelan que Pradas conocía la situación del barranco del Poyo y Río Magro a mediodía

Publicidad