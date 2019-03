Desmantelan una trama de blanqueo de 85 millones de dólares en Murcia

La Agencia Tributaria desmanteló en Murcia durante el mes de junio, aunque hasta ahora no lo ha hecho público, una trama de blanqueo de capitales procedentes del mercado ilícito de drogas de Estados Unidos.



El dinero a blanquear, 85 millones de dólares, era invertido en operaciones financieras y patrimoniales, sobre todo en inmuebles en Murcia, Granada y Málaga.



La operación, denominada 'Atalaya', se inició en marzo de 2009 cuando funcionarios de la Agencia Tributaria detectaron operaciones financieras e inmobiliarias anómalas, realizadas por españoles y británicos en Murcia, Granada y Málaga, según han informado fuentes ministeriales en comunicado de prensa.



Durante la investigación se comprobó que el capital que financiaba estas operaciones llegaba a Murcia desde Estados Unidos y de diferentes paraísos fiscales mediante trasferencias bancarias efectuadas por implicados en el tráfico de drogas, por sus familiares o por testaferros, justificando esas remesas como inversiones de no residentes o préstamos de no residentes a residentes.



En realidad era el beneficio obtenido por una organización criminal con la venta ilegal de hidrocodona, un derivado del opio, en EE.UU., a través de Internet y en distintos locales.



En total vendieron más de 50 millones de pastillas entre 2003 y 2007 utilizando recetas médicas falsificadas, con un beneficio de 85 millones de dólares.



Estos capitales eran utilizados en España para capitalizar sociedades patrimoniales y para realizar importantísimas inversiones inmobiliarias, efectuando diferentes ventas de un mismo bien entre personas físicas y sociedades de la organización para distanciar ese patrimonio de su origen ilegal y dificultar las investigaciones.



También se destinaban a financiar el alto nivel de vida de los traficantes y de sus cómplices, testaferros, asesores y abogados.



Durante la operación se han efectuado distintos registros domiciliarios en Murcia y en Mazarrón, interviniendo documentación y equipos, 9.000 euros en efectivo, joyas y relojes, seis vehículos y cuatro caballos.



La operación continúa abierta

También han sido detenidas tres personas; el principal testaferro de la organización, el abogado y asesor de la misma y el principal implicado en la venta de drogas en EE.UU., contra quien había una orden de detención internacional. Todos los detenidos y los géneros intervenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia.

La Agencia Tributaria ha adoptado medidas cautelares contra 22 inmuebles de lujo y 43 cuentas bancarias, por un importe que supera los 12 millones de euros.



La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días y la adopción de nuevas medidas cautelares.