Desmantelada en Valencia una organización criminal que traficaba con droga a través de empresas de paquetería

La Guardia Civil de Valencia ha desmantelado una organización criminal que traficaba con droga a través de empresas de paquetería de la comunidad. Han sido detenidos cuatro individuos por delitos de pertenencia a una organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y estafa.

Hacían pasar la droga como envíos legales

El ‘modus operandi’ de este grupo, ya desarticulado, estaba perfectamente planeado. Se cree que como mínimo llevan realizando tales actuaciones desde el año 2022. Fue en diciembre de ese mismo año cuando se produce la primera sospecha por parte de un vigilante de seguridad, que descubre en una empresa de paquetería de Picanya, en Valencia, cinco paquetes que podrían contener sustancias estupefacientes.

Dio la voz de alarma y efectivamente un grupo de agentes encontró dentro de ellos 25 kilos de hachís que iban a ser enviados supuestamente a Irlanda y Reino Unido, aunque no se podía corroborar porque los datos de envío eran falsos.

Después de este primer suceso, los investigadores descubrieron que se trataba de una organización criminal asentada en la Comunidad Valenciana. Desarrollaban una intensa actividad delictiva que se basaba principalmente en el envío de droga en paquetes mediante una empresa de paquetería de la localidad de Picanya.

También en diciembre de 2022, los agentes descubrieron otros dos envíos que contenían en su interior 14 kilos de hachís y 6 kilos de marihuana. Llegaron al punto de distribución del mismo municipio valenciano. Con el objetivo de no seguir levantando sospechas, los supuestos delincuentes desplazaron su centro de actuación a Murcia, Riba Roja del Turia y Torrevieja. Querían dificultar las labores policiales, pero en estos casos sus envíos no llegaban así que volvieron a cambiar de delegación. Se desplazaron a la del Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, aunque ya no hubo escapatoria para el grupo. Allí fue detenido un individuo en los controles del personal de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera de la Guardia Civil antes de que hiciese entrega de varios paquetes con droga.

Robaban los datos personales de los clientes de la empresa

En el grupo, según cuenta el diario 'Levante' en base a las pesquisas policiales, había un líder que se encargada de conseguir los datos personales de las cuentas de los clientes de las empresas de paquetería. Los usurpaba por dos razones: la primera, para no levantar sospecha y que no se descubriese la verdadera identidad de los criminales y la segunda, para evitar afrontar el pago de los portes de envío.

El resto de la organización se dedicaba a ocultar de la mejor manera posible la droga en los paquetes. Las hacía pasar como envíos legales, introduciendo el hachís o la marihuana en embalajes al vacío para evitar que desprendiesen un fuerte olor. Los datos que ponían en el albarán de transporte eran falsos para conseguir que no se relacionasen los envíos y así dificultar aún más las tareas de los agentes.

Hay cuatro detenidos: dos hombres y dos mujeres. Los cuatro tienen entre 35 y 45 años y son de nacionalidades colombiana, británica, irlandesa y rumana. Los agentes, según ha podido saber el diario valenciano, han intervenido 65 kilos de hachís y 25 kilos de cogollos de marihuana, además de dos vehículos que empleaban para transportar la droga a las delegaciones, máquinas para envasarla, cajas para los envíos y una báscula para el pesado. Por otro lado, han incautado 4.215 euros en metálico, documentos de diversa índole y elementos electrónicos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com