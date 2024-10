Descarrila un tren con mercancías peligrosas líquidas en Matillas, Guadalajara

Un tren con mercancías peligrosas ha descarrilado este jueves mientras pasaba por Matillas, localidad de Guadalajara. Un suceso que ha provocado el corte de la vía, aunque afortunadamente no hay daños personales y tampoco materiales, más allá de los causados por el descarrilamiento.

"Se encuentra interrumpida la circulación entre Baides y Matillas, de la línea de ancho convencional Madrid-Grisén, por la salida de varios ejes de un tren de mercancías. Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera entre Jadraque y Sigüenza", ha informado INFOAdif en su cuenta de 'X' a primera hora de la mañana.

El argón líquido no ha sufrido ninguna fuga

La voz de alarma ha llegado sobre las 6:20, momentos después de que un tren con mercancías peligrosas líquidas descarrilada y obligara a cortar la vía. El contenido líquido no ha sufrido ningún tipo de fuga y tampoco se ha producido ningún daño personal entre los allí presentes. Es más, se precisa que ningún vagón ha volcado, y precisamente aquellos en los que iba el argón líquido no se han salido de la vía. Por lo tanto, no se ha activado plan de emergencias por materias peligrosas.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia, agentes de la Guardia Civil, bomberos de Sigüenza, responsables de Adif y mantenimiento de carreteras. Como consecuencia del incidente se ha tenido que cortar la GU-157 por la presencia de restos del descarrilamiento en la calzada. Además, se han suprimido parcialmente tres trenes de media distancia en las líneas Madrid-Zaragoza y Madrid-Soria y uno suprimido totalmente. En total, unos 150 viajeros han visto modificados sus trayectos.

La Comunidad valenciana, incomunicada por la DANA

En cuanto a los estragos de la DANA, la comunidad valenciana es la más afectada de España, y por eso está prácticamente incomunicada en estos momentos. La circulación ferroviaria se ha suspendido hasta nuevo aviso debido a las condiciones meteorológicas. Este miércoles RENFE informó de que el AVE entre Valencia y Madrid iba a quedar suspendido hasta, como mínimo, el próximo domingo. También el recorrido Valencia-Alicante-Murcia se encuentra suspendidos, así como los servicios de media distancia entre Valencia Albacete-Alcázar de San Juan, Valencia- Aragón y Valencia-Tortosa.

Las condiciones meteorológicas también han obligado a Renfe a mantener la suspensión del servicio de Cercanías de Valencia en todas sus líneas hasta nuevo aviso. La compañía espera poder lo antes posible algunos servicios de larga distancia que unen Valencia con Castellón y Barcelona.

Carreteras cortadas

Las autoridades también han pedido a todos los ciudadanos que eviten cualquier desplazamiento por carretera tanto en Valencia como en Castellón. Según las últimas informaciones, hay cortes de tráfico en muchos tramos de las siguientes carreteras: A-7, A-3, A-35, V-11, V-30, V-31, N-3, N-322 y N-330.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com