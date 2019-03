Desarticulada la primera banda que robaba bancos con el método del 'alunizaje'

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 13 personas, la mayoría españoles, como presuntos integrantes de una organización criminal a la que atribuye al menos una veintena de robos cometidos en estancos y entidades bancarias, contra cuyas sucursales empotraban coches que previamente habían robado.



El jefe del Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana de Barcelona de los Mossos d'Esquadra, el inspector Ramon Grasa, ha explicado este martes en rueda de prensa que es la primera vez que en España se hacía servir el método del 'alunizaje' de vehículos para robar en bancos y arrancar los dispensadores de dinero que las oficinas utilizan como caja fuerte.



Los 13 detenidos, once hombres y dos mujeres, de los cuales cinco han ingresado en prisión, habían ensayado el método del 'alunizaje', que consiste en empotrar los coches contra las puertas del establecimiento a robar, en varios comercios, antes de dedicarse a hacerlo en las entidades bancarias y estancos.



La policía catalana ha recuperado 60.000 euros en efectivo, un arma de fuego, once vehículos robados y otros objetos de valor. El inspector Ramon Grasa ha explicado que la banda operaba casi siempre en la ciudad de Barcelona, aunque también se les atribuye un robo en un estanco de Lleida, y ha destacado que habrían conseguido un botín total de más de 200.000 euros en sus robos.



Además de utilizar los coches robados para romper las puertas y arrancar los dispensadores de billetes, los integrantes de la banda, todos de entre 20 y 30 años, también usaban los vehículos para huir tras sus fechorías y después quemarlos para no dejar huellas.



El inspector ha indicado que la operación policial se inició, tutelada por el juzgado de instrucción número 19 de Barcelona, a mediados de diciembre cuando fueron detenidos los seis primeros miembros de la banda, lo que permitió seguir investigando y localizar, el pasado día 12, a los otros siete integrantes del grupo.



Los ladrones intervenían siempre en grupos de seis o siete e iban encapuchados para que las cámaras de seguridad no pudieran identificarles. Fue precisamente tras uno de sus golpes cuando la policía catalana pudo detener a los siete últimos integrantes, a los que atribuyen 17 robos a bancos y 3 a estancos.



Cuando accedían al interior de una entidad bancaria empotrando el coche en la puerta, también usaban el vehículo para arremeter contra el dispensador de billetes que, una vez arrancado, cargaban en el mismo vehículo u otro con el que huían.



En el registro de los domicilios de los detenidos los agentes hallaron los 60.000 euros en metálico y muchos aparatos electrónicos. También recuperaron las llaves de once coches robados, de los que había de todos los modelos y marcas, según el inspector que ha dirigido la operación. Doce de los detenidos son de nacionalidad española y uno es argelino, la mayoría residían en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona y alguno de ellos tenía un trabajo legal.