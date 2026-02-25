Una plaga de langostas llega desde África a Canarias con la calima

El archipiélago canario lleva varios días viéndose afectado por la calima, un fenómeno meteorológico que consiste en la presencia en la atmósfera de partículas muy pequeñas de polvo o arena en suspensión procedentes del Sáhara.

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos amarillos y el Gobierno de Canarias ha alertado a la población de las posibles consecuencias para la salud. Este fenómeno es más que conocido en Canarias ya que durante el año es normal que se produzcan numerosos episodios de calima, pero lo que nadie se esperaba es lo que ha ocurrido en la jornada de este martes.

Los vecinos de Lanzarote eran sorprendidos por una nube que en esta ocasión no solo traía polvo en suspensión, sino que venía acompañada de miles de langostas. Las langostas o saltamontes son una especie de insecto perteneciente a la familia Acrididae, que suelen ser solitarios pero en ciertas circunstancias meteorológicas se vuelven numerosos y comienzan a reproducirse abundantemente formando enjambres que se mueven rápidamente.

"Han llegado porque venimos de días de calima y vientos fuertes saharianos, no se desplazan solos sino ayudados por el viento", explican desde el Cabildo insular, y puntualizan que después del las lluvias de este invierno, con la humedad, es más fácil que se reproduzcan. "El peor de los escenarios es que ahora venga un episodio de lluvias y observemos reproducción", añaden.

En la capital de Lanzarote, Arrecife, se han observado ejemplares de gran tamaño y en Teguise, se ha localizado un gran enjambre de cientos de langostas en la carretera que une la Caleta de Famara con la playa de San Juan.

Preocupa la reproducción tras lluvias

Si se tratase de ejemplares jóvenes en fase de copulación, podría suponer un grave peligro para los cultivos, pero al parecer, en su mayoría se trataría de ejemplares adultos, algo positivo ya que llegan en fase terminal y su capacidad de devorar vegetación es menor.

Aún así, desde el Área de Medio Ambiente del Cabildo mantienen la vigilancia para ver hacia dónde se mueven y si hay insectos más jóvenes: "Son todos adultos pero no todos adultos maduros, también hay en primera fase... Lo más importante es que no veamos comportamientos reproductivos", explican desde el Cabildo.

Estos insectos pueden comer y hacer desaparecer los cultivos y la vegetación autóctona provocando pérdidas económicas y alterando el ecosistema, aunque no suponen un riesgo para la salud humana y están consideradas por la ONU como "la plaga migratoria más destructiva del mundo".

Pero Lanzarote no ha sido la única isla afectada por esta plaga de langostas; en Tenerife, los vecinos del municipio de Tacoronte también eran sorprendidos por esa nube de calima acompañada de insectos voladores. Precisamente esta semana, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación advertía de la migración de grandes grupos de langostas del desierto entre Mauritania y Marruecos que podrían haber llegado a las islas junto al polvo en suspensión.

No es la primera vez que se da este fenómeno en las Islas Canarias. En el año 2004, Lanzarote vivió una invasión de langostas africanas que llegaron a los dos millones de ejemplares y el Gobierno de Canarias decretó la existencia de una plaga.

