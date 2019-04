Las denuncias por abusos sexuales en un colegio de Barcelona podrían afectar a otros profesores

Las denuncias por abusos sexuales en el colegio de los Maristas de Sants superarán la decena, entre ellas la de una chica que acusa a un profesor distinto al abusador confeso Joaquim Benítez, según ha anunciado el padre de una de las víctimas, que está centralizando la recopilación de casos.

En declaraciones a los periodistas, Manuel B. ha explicado que, más allá de los cuatro casos que ya están en manos del juez y de la denuncia que un exalumno interpuso el pasado sábado ante los Mossos d'Esquadra, en las últimas horas ha habido tres nuevas denuncias, a las que se añadirán tres más a lo largo de la tarde.

En concreto, Manuel B. acompañó a comisaría a un exalumno que ahora tiene 45 años, y que se atrevió a denunciar tras explicar su situación a su esposa, y la de una chica -la primera mujer víctima en este proceso-, que centra su acusación contra otro profesor distinto a Benítez.

El titular del juzgado de instrucción número 6 de Barcelona, Miguel Ángel Tabarés, dejó el pasado sábado en libertad con cargos al exprofesor de educación física Joaquim Benítez, que reconoció haber abusado de al menos dos exalumnos del colegio de los Maristas de Sants.

Además de los tres exalumnos que han denunciado en las últimas horas, el padre que centraliza la recopilación de casos ha anunciado que a lo largo de esta tarde también acudirán a comisaría otras tres personas a denunciar a Benítez, entre ellos un chico de 19 años.

Manuel B. ha resaltado que, desde el pasado sábado, ha recibido en la cuenta de correo que ha abierto para centralizar el relato de víctimas una docena más de casos, algunos de ellos contra profesores distintos a Benítez, si bien las víctimas aún no han decidido si formalizarán una denuncia.

Ante los periodistas, el padre de la víctima que ha permitido destapar este caso ha afirmado que su objetivo era ayudar y animar a las víctimas para que denuncien, pero ha aclarado que no pretende presionar a nadie. Ha indicado que, pese a que está fatigado, mantendrá su tarea de recopilación y centralización en los próximos días, porque así ayuda a su hijo y porque los Mossos d'Esquadra le han pedido que lo haga porque su figura está ayudando a varias víctimas a dar el paso.

Manuel B. ha explicado que ya ha puesto el caso en conocimiento de un abogado, que está analizando la situación para decidir si recurren la decisión del juez de dejar en libertad con cargos al abusador confeso y también si denuncian a los responsables de los Maristas por encubrimiento.

El Vicario Provisional de los Maristas ya fue avisado en junio de 2011 por el padre de otro alumno que había denunciado a Benítez por abusos, ante lo que acordaron que el profesor dejaría el centro. La causa llegó a un juzgado de Barcelona, que la acabó archivando porque los padres no formalizaron la denuncia.

En diciembre de 2013, el colegio recibió una segunda comunicación acusando al mismo profesor, que ya estaba fuera de la escuela, de presuntos abusos sexuales.

Además de la denuncia que ha dado pie a este procedimiento, interpuesta por un alumno que dijo ser víctima de abusos en 2010, y a falta de recibir las que se han presentado en las últimas horas, el juez disponía hasta el pasado sábado de las denuncias de otras tres supuestas víctimas, una de las cuales advirtió incluso que otro compañero pudo verse en la misma situación que él.

El sábado por la noche, cuando el abusador confeso ya había comparecido ante el juez, otra supuesta víctima compareció en una comisaría de los Mossos d'Esquadra para denunciar al maestro y advertir que había avisado al director de los Maristas de su situación.

Este exalumno relató que, en 2005, había denunciado a través de la web de los Mossos d'Esquadra su situación, ante lo que la policía catalana está analizando por qué no se tramitó el caso, si bien por entonces no estaban desplegados en la capital catalana y la denuncia telemática no tuvo posteriormente la preceptiva ratificación personal en comisaría.

Por otra parte, dos exalumnos de los Maristas también sostienen que otros dos profesores cometieron abusos sexuales. En concreto, uno de ellos, que fue alumno entre 1967 y 1973, antes de que Benítez llegara al centro, afirma que un profesor de francés se sentaba a los alumnos en el regazo y les hacía tocamientos, mientras que otro -que estudió en los Maristas entre 1980 y 1988-, sostiene que un tutor abusaba de los alumnos en los juegos de magia que hacían en campamentos, si bien este caso fue archivado en 1997 por un juzgado de guardia porque había prescrito.