Denuncian que varios ayuntamientos de Cataluña como Ripoll no dejan empadronarse a los migrantes

El acuerdo entre Gobierno y Junts per Cat en materia de competencias migratorias es uno de los temas que copa la actualidad política. La inmigración es un asunto muy presente en Cataluña. Y con consecuencias políticas, porque hay municipios, como Ripoll, en el que gobierna el partido Alianza Catalana, una fuerza independentista de extrema derecha. El partido de la alcaldesa Silvia Orriols está poniendo trabas al empadronamiento de migrantes. Varios lo denuncian. Y no es el único municipio de Cataluña donde sucede.

Brahim es uno de los migrantes que no han podido empadronarse por las trabas de Alianza Catalana: "Fuimos al Ayuntamiento para sacar el empadronamiento a mis hijos y a mi mujer pero me dijeron que tenía que esperar tres meses". Por esto, sus hijos no pueden ir al colegio y no tienen acceso a la sanidad. Orriols es conocida por sus declaraciones contra la llegada de inmigrantes, y exige a la Generalitat que esas competencias que el Gobierno les va a delegar, se las deleguen después a los ayuntamientos.

"La mayoría, y lo hemos comprobado ya en varias generaciones, continúan perpetuando la religión y la cultura de sus padres. Por tanto, no llegarán a ser catalanes", es una las declaraciones de la alcaldesa de extrema derecha independentista. Ahora, la Defensora del Pueblo de Cataluña está estudiando el caso. Llega además bajo el marco de la falta de claridad del acuerdo de Junts con el Ejecutivo. Los conservadores hablan de una cesión íntegra y el Gobierno de una delegación de competencias.

La familia de Brahim, tras siete años en España, llegaba en noviembre a Ripoll, pero cuando intentó empadronarlos no pudo. Han puesto trabas desde el Ayuntamiento. Él llevó todo lo necesario para poder hacerlo: "No me falta nada". Y cuando pide explicaciones le dicen que "tiene que firmar la alcaldesa, si no ha firmado no puedo hacerlo". "Cuando fui al hospital para hacer la tarjeta sanitaria me pidieron el empadronamiento. Ellos quieren ir a la escuela, pero en la escuela me lo piden también", denuncia el vecino de Ripoll.

Ocurre en Sabadell, Terrassa o Lleida

Brahim sabe que su caso no es el único. "Todos mis paisanos me dicen la misma historia", señalan que es Silvia Orriols la que pone trabas y dilata los tiempos para que no puedan empadronarse. Su discurso xenófobo lo ha defendido en varias ocasiones: "La entrada masiva de inmigrantes musulmanes es un error, un error que podemos pagar muy caro". Varios partidos piden multas para la alcaldesa.

Nuria Palomar, coordinadora de ONGs solidarias de Girona ha atendido a Manu Sánchez en Antena 3 Noticias para denunciar esta situación en Cataluña. "Hemos visto desde las últimas elecciones municipales que varios Ayuntamientos de Cataluña está empeorando la situación. En Ripoll, pero también en municipios como Sabadell, Terrassa o Lleida, muchísimos", ha destacado.