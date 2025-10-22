Muere el anciano de 80 años que se disparó cuando lo iban a desahuciar de su casa en Torremolinos

Un octogenario tenía de plazo hasta el pasado martes para desalojar el inmueble, ya que había incumplido sus obligaciones de pago de un piso en Torremolinos. El hombre, de origen alemán, se pegó un tiro cuando las autoridades iban a proceder al desahucio. Tras el disparo resultó herido de gravedad teniendo que ser trasladado a un centro hospitalario de la capital malagueña, donde ha fallecido.

Había residido en la vivienda durante varias décadas, junto a su mujer quién murió recientemente. El piso, ubicado en la zona del antiguo Antiguo Colegio de Huérfanos Ferroviarios de Torremolinos (Málaga), había sido puesto a subasta para poder saldar la deuda.

Según ha podido saber 'El Mundo' por fuentes relacionadas con el procedimiento judicial, el martes terminaba el periodo otorgado al hombre para abandonar la vivienda y, así, el nuevo propietario podía hacer uso de este. Hasta el domicilio se desplazaron los representantes legales del adquisidor, la comitiva judicial y un cerrajero para cambiar la cerradura y evitar que el comprador tenga complicaciones a la hora de disfrutar de su piso.

Todo ello ocurrió en presencia de la Policía Local de Torremolinos. Lo que no se esperaba ninguno de los presentes era la escena de "un hombre desesperado que ha decidido acabar con su vida", según apunta el abogado al medio.

Cuando la comitiva judicial se presentó en el inmueble y proceder a la toma de posesión, el cerrajero procedió a abrir la puerta. Sin embargo, en el interior se encontraba el hombre de 80 años que, además de no cumplir con la orden de las autoridades, se había pegado un tiro en la cabeza, pero aún seguía con vida. El hombre, que respiraba, fue trasladado rápidamente al Hospital Universitario Regional de Málaga donde ha fallecido.

Intentó escapar de un control

Durante un control policial en pleno mes de agosto de 2023 en el kilómetro 1.112 de la N340, un hombre, que intentó escapar de las autoridades, recibió un disparo en la cabeza por parte de los Mossos d'Esqueadra. Tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Joan XXIII donde falleció.

A las 12:40 horas un hombre, que había robado un coche y huía de Tarragona, se encontró con un control de carretera. Decidió saltárselo, lo que dio lugar a una persecución policial. Cuando llegaron a la autovía se vio atrapado y procedió a dar la vuelta para poder escapar. Aunque se encontró de cara con una patrulla.

Sin embargo, en lugar de parar, los agentes informaron que iba a embestirles, por lo que ante esa situación abrió fuego contra él donde una de las balas atravesó el cristal delantero. Tras el disparo, quedó en estado crítico y fue trasladado al centro hospitalario donde falleció al día siguiente.

