Efemérides de hoy 22 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 22 de octubre?

El 22 de octubre de 2009, Microsoft lanza oficialmente Windows 7, su nuevo sistema operativo, con el objetivo de superar las críticas que recibió su antecesor, Windows Vista. El anuncio generó gran expectación en el sector tecnológico, especialmente entre fabricantes y usuarios que esperaban una plataforma más estable, rápida y amigable. Windows 7 fue concebido como una evolución refinada, manteniendo compatibilidad con hardware y software existentes, pero incorporando mejoras significativas en rendimiento, interfaz y funcionalidad.

El lanzamiento coincidió con la temporada alta de ventas, lo que permitió a Microsoft posicionar el producto estratégicamente en el mercado. Entre sus novedades destacaban una barra de tareas rediseñada, mayor eficiencia energética, soporte para pantallas táctiles y una experiencia de usuario más intuitiva. La recepción fue ampliamente positiva, consolidando a Windows 7 como uno de los sistemas operativos más exitosos de la compañía, con una rápida adopción que superó el 40 % de cuota de mercado global en pocos años.

Un 22 de octubre, pero de 1883, la ciudad de Nueva York es testigo de un acontecimiento cultural histórico con la inauguración de la Metropolitan Opera House, ubicada en la intersección de Broadway y la calle 39. La velada inaugural presentó la ópera Fausto de Charles Gounod, protagonizada por Italo Campanini y Christine Nilsson, marcando el inicio de una institución que se convertiría en referente mundial de la lírica. Conocida como 'The Met', esta primera sede fue diseñada por J. Cleaveland Cady en estilo renacentista y, a pesar de las críticas iniciales a su arquitectura, se consolidó como epicentro de la ópera en Estados Unidos hasta su traslado en 1966 al Lincoln Center.

¿Qué pasó el 22 de octubre?

1859.- España declara la guerra a Marruecos tras un ataque a Ceuta.

1885.- Dictamen arbitral del papa León XIII por el que se reconoce la soberanía de España sobre las islas Carolinas del Pacífico frente a las pretensiones alemanas.

1938.- El estadounidense Chester Carlson realiza la primera copia xerográfica o 'fotocopia' del mundo.

1962.- Crisis de los misiles: el presidente Kennedy, ante la evidencia de misiles rusos en Cuba, decreta el bloqueo de todos los buques con material bélico.

1964.- El filósofo y escritor francés Jean-Paul Sartre rechaza el premio Nobel de Literatura.

1979.- La banda terrorista ETA interrumpe un programa de RTVE para pedir el 'sí' al estatuto de Guernica.

2003.- La Corte Suprema de Chile rechaza por improcedente una tercera petición de desafuero contra el exdictador Augusto Pinochet.

2004.- El príncipe Felipe de Borbón y su esposa, Letizia Ortiz, presiden por primera vez juntos los premios Príncipe de Asturias.

2008.- Lanzamiento del sistema operativo Android para teléfonos inteligentes.

2009.- Se informa de que Israel e Irán participaron en septiembre en un foro secreto sobre armas nucleares, su primer contacto oficial desde 1979.

2014.- La Audiencia de Madrid anula la indemnización del laboratorio alemán Grünenthal a los afectados por la talidomida al considerar prescrito el caso.

¿Quién nació el 22 de octubre?

1811.- Franz Listz, compositor húngaro.

1898.- Dámaso Alonso, poeta y académico español.

1913.- Robert Capa, fotógrafo húngaro.

1917.- Joan Fontaine, actriz estadounidense.

1930.- Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la asociación argentina 'Abuelas de la Plaza de Mayo'.

1938.- César Luis Menotti, entrenador de fútbol argentino.

1943.- Catherine Deneuve, actriz francesa.

¿Quién murió el 22 de octubre?

1906.- Paul Cezanne, pintor francés.

1973.- Pau Casals, violonchelista español.

2002.- Francisco Pino, poeta español.

2011.- Antonio Chenel, 'Antoñete', torero.

2016.- Juan Carlos Santamaría, bailarín y coreógrafo español.

2018.- Gilberto Benetton, cofundador del grupo de moda italiano.

2024.- Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano y uno de los padres de la de la Teología de la Liberación.

¿Qué se celebra el 22 de octubre?

Hoy, 22 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Tartamudez.

Horóscopo del 22 de octubre

Los nacidos el 22 de octubre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 22 de octubre

Hoy, 22 de octubre, se celebra santos Juan Pablo II, Heraclio, Marcos, María Salomé, Nunilona, Plácida y Alodia.